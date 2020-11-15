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العملاق الجريح.. مانشستر يونايتد وحلم استعادة الأمجاد والألقاب

يحتل "المانيو" المركز الـ14 بجدول ترتيب البريميرليغ بعد 7 جولات (غيتي)
يحتل "المانيو" المركز الـ14 بجدول ترتيب البريميرليغ بعد 7 جولات (غيتي)
15/11/2020

قال البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إن فريقه ربما لا يملك الموارد المتاحة لبعض منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن هذا العملاق الجريح لا يزال مؤهلا معنويا لإنهاء صيامه عن التتويج بلقب البطولة.

وأخر مرة فاز فيها "المانيو" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كانت في موسم 2012-2013 تحت قيادة مدربه الشهير أليكس فيرغسون، وتعرض بعد ذلك لكثير من المعاناة ليتمكن منافسوه مثل مانشستر سيتي وليفربول بعد ذلك من الهيمنة على البطولة بفضل تشكيلاتهم القوية وتعاقداتهم مع نجوم اللعبة.

واحتل "الشياطين الحمر" المركز الثالث بين فرق البريميرليغ الموسم الماضي، وصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وإلى الدور نفسه في الدوري الأوروبي. ولعب فرنانديز الذي انضم للنادي في يناير/كانون الثاني الماضي دورا محوريا في ذلك.

وقال فرنانديز -عبر منصة بودكاست الخاصة بالنادي- إن "الفرق الأخرى لا تهمني. ربما يقول البعض إن تشكيلاتهم الأساسية أفضل منا وبدلاءهم أفضل منا. أنا لا أهتم بما يقال".

وأضاف فرنانديز "بالنسبة لفريق مثل يونايتد فإنه لم يتوّج بلقب الدوري الممتاز منذ مدة طويلة، مدة طويلة أكثر من اللازم حسبما أعتقد.. لذا ينبغي للجميع، لاعبين وجميع أفراد الطاقم أن يضعوا في اعتبارهم أن الهدف من وجودنا هنا هو الفوز، وأعتقد أننا مؤهلون معنويا لتحقيق ذلك".

وأردف لاعب الوسط البرتغالي قائلا "جئت إلى مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالألقاب، وهو أحد أكبر الأندية على مستوى العالم وقد حقق إنجازات كبيرة طوال تاريخه الرائع".

وجاءت بداية يونايتد في الموسم الحالي مخيبة للآمال، وهو حاليا يحتل المركز الـ14 بين فرق البريميرليغ الـ20 بعد 7 جولات حقق خلالها 3 انتصارات، وخسر 3 مرات، وتعادل مرة واحدة.

وبعد انتهاء العطلة الدولية الحالية سيلتقي اليونايتد في الجولة المقبلة من الدوري مع وست بروميتش ألبيون السبت المقبل.

المصدر : وكالات

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