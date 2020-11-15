"السيلستي" بمواجهة "السيليساو".. "حرب" كروية بين أورغواي والبرازيل

ذاقت البرازيل وأورغواي طعم الانتصار في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة، وتوقع المدافع البرازيلي ماركينيوس "حربا" بين الغريمين خلال مواجهتهما في مونتفيديو الأسبوع المقبل.

وقال ماركينيوس عقب فوز صعب 1-صفر على فنزويلا "نعرف أن المواجهات ضد أورغواي مثل الحرب دائما".

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان "يجب أن نستعد للزيارة لأن المباراة ستكون صعبة. يملك السيلسيتي فريقا قويا يحظى بتاريخ وقدرات ودفاع رائع".

وتابع "سنعمل في الأيام المقبلة على العودة بنقاط الفوز إلى أرضنا".

وستكون معنويات أورغواي مرتفعة عقب فوز مريح خارج أرضها 3-صفر على كولومبيا بأهداف إدينسون كافاني ولويس سواريز من ركلة جزاء وداروين نونييز.

ويتصدر "السيليساو" التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وهو المنتخب الوحيد الذي حقق 3 انتصارات في أول 3 جولات، بينما تحتل أورغواي المركز الرابع بـ6 نقاط.

وعانت البرازيل أمام دفاع فنزويلا الصلب وتتوقع صعوبات أخرى في ملعب "سنتيناريو" الثلاثاء المقبل.

وقال آلان لاعب وسط البرازيل "ستكون مواجهة صعبة. حققت أورغواي فوزا مهما اليوم لكننا نعرف أن بإمكاننا الفوز".

ويتوقع لاعب إيفرتون أن أورغواي ستلعب بشكل إيجابي أكثر من فنزويلا التي لجأت للدفاع فقط مما سيتيح مزيدا من الفرص والمتعة للجماهير.

وواصل "أعتقد أن المباراة ستكون مختلفة تماما أمام أورغواي وستكون هناك مساحات أمام المهاجمين".