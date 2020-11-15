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أوقفوا العد.. الغيابات في منتخب إيطاليا لا تحصى

تحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم بـ6 نقاط خلف بولندا (مواقع التواصل)
تحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم بـ6 نقاط خلف بولندا (مواقع التواصل)
15/11/2020

قال ألبريكو إيفاني مدرب إيطاليا المساعد إنه لم يعد يستطيع أن يحصي عدد الغيابات في فريقه قبل مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الليلة في ظل معاناتهم من عدوى "كوفيد-19" والإصابات والإرهاق.

وسيقود إيفاني المنتخب الإيطالي بدلا من روبرتو مانشيني -الذي يعزل نفسه بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي- في حين لن يستطيع المهاجم تشيرو إيموبيلي المشاركة بسبب نتيجة غير حاسمة لفحص كورونا.

ويغيب المدافع ليوناردو بونوتشي بسبب إصابة في الفخذ، لتتأجل مشاركته رقم 100 مع إيطاليا، في حين يغيب لاعب الوسط روبرتو غاليارديني والمهاجم أندريا بيلوتي لعدم اكتمال جاهزيتهما قبل مباراة الليلة.

وأبلغ إيفاني الصحفيين "بكل صراحة لا أستطيع أن أحصي عدد الغائبين عن مباراة الغد، لكن هذا الفريق تجاوز العديد من الصعوبات.. في مباراة الليلة ستكون الأولوية معرفة من يستطيع أن يلعب من دون مخاطرة. أفضل 11 لاعبا سيشاركون، لا يمكننا المجازفة بإجراء تغيير بعد دقائق قليلة".

وأضاف أن مانشيني -الذي غاب أيضا عن الانتصار 4-صفر على إستونيا الأربعاء الماضي- يشعر بخيبة أمل لغيابه عن مباراة أخرى.

وأوضح إيفاني "يمكنني تخيل حالة مانشيني الذهنية لأنه يرغب أن يكون بالقرب من الفريق. حتى لو كان غير موجود بنفسه، ما زال يساعدنا في إدارة شؤون الفريق".

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم بـ6 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف بولندا.

المصدر : وكالات

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