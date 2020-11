وسط صخب أزمة عقده مع ريال مدريد.. راموس على موعد مع رقم قياسي جديد الليلة

في ظل الصخب الدائر حول وجهته القادمة بسبب تقاعس فريقه ريال مدريد في تجديد عقده، يواصل راموس هوايته المفضلة مؤخرا بتحطيم الأرقام القياسية، ويستعد لتحطيم أحدها الليلة مع المنتخب الإسباني.

إذ سيصبح راموس أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، عندما يقود إسبانيا ضد مضيفها منتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت.

ويستعد قائد إسبانيا -الذي أصبح العام الماضي الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده على الإطلاق- لخوض مباراته 177 التي ستجعله يتفوق على حارس مرمى إيطاليا السابق جيانلويجي بوفون، باعتباره الأكثر مشاركة في القارة.

