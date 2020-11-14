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وسط صخب أزمة عقده مع ريال مدريد.. راموس على موعد مع رقم قياسي جديد الليلة

راموس على أعتاب تسجيل العديد من الأرقام القياسية الأوروبية والعالمية (غيتي)
راموس على أعتاب تسجيل العديد من الأرقام القياسية الأوروبية والعالمية (غيتي)
14/11/2020

في ظل الصخب الدائر حول وجهته القادمة بسبب تقاعس فريقه ريال مدريد في تجديد عقده، يواصل راموس هوايته المفضلة مؤخرا بتحطيم الأرقام القياسية، ويستعد لتحطيم أحدها الليلة مع المنتخب الإسباني.

إذ سيصبح راموس أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، عندما يقود إسبانيا ضد مضيفها منتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت.

ويستعد قائد إسبانيا -الذي أصبح العام الماضي الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده على الإطلاق- لخوض مباراته 177 التي ستجعله يتفوق على حارس مرمى إيطاليا السابق جيانلويجي بوفون، باعتباره الأكثر مشاركة في القارة.

وسيتطلع راموس (34 عاما) بعدها للتفوق على قائد مصر السابق أحمد حسن صاحب الرقم القياسي في المباريات الدولية في العالم برصيد 184 مباراة، حتى يصبح الأكثر مشاركة في العالم على الإطلاق.

وقال مدرب إسبانيا لويس إنريكي بعد معادلة راموس لرقم بوفون الذي خاض 176 مباراة دولية، يوم الأربعاء الماضي خلال التعادل 1-1 مع هولندا، "أرقامه لا يحققها سوى اللاعبين البارزين".

وأضاف إنريكي "عدد المباريات التي خاضها تظهر أنه يختلف عن الآخرين. نحن جميعا نقدّر إنجازه، لكن علينا مواصلة الاعتناء به حتى يتمكن من مواصلة اللعب معنا".

وخاض راموس مباراته الدولية الأولى في لقاء ودي أمام الصين في 2005، حينما كان لويس أراغونيس مدربا لإسبانيا، وهو اللاعب الوحيد المتبقي في التشكيلة الحالية من الفريق الفائز بلقب أوروبا 2008 والذي أنهى 44 عاما من انتظار إسبانيا للتتويج بلقب دولي.

وكان أيضا ضمن الفريق الفائز بكأس العالم 2010، ودافع عن لقب أوروبا 2012 وتوّج باللقب.

كما أنه ثامن هداف لإسبانيا على الإطلاق برصيد 23 هدفا، بفضل زيادة عدد أهدافه في العامين الماضيين بعدما بات الخيار الأول لتنفيذ ركلات الترجيح في الفريق.

ولا يظهر راموس -الذي يشارك باستمرار مع ريال مدريد- أي علامات على التراجع، وقد صرّح بأنه يرغب في قيادة إسبانيا في أولمبياد طوكيو العام المقبل، وكذلك قيادة الفريق في بطولة أوروبا في يونيو/حزيران المقبل.

 

المصدر : رويترز

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