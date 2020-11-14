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كرة قدم

وزارة يمنية تحظر إقامة بطولة للمجلس الانتقالي برعاية محمد بن زايد

المجلس الانتقالي أطلق بطولة لكرة القدم برعاية محمد بن زايد (الجزيرة)
المجلس الانتقالي أطلق بطولة لكرة القدم برعاية محمد بن زايد (الجزيرة)
14/11/2020

أصدرت وزارة الإدارة المحلية اليمنية تعليمات صارمة إلى مكاتب الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية تقضي بمنع إقامة دوري للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا برعاية ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأصدرت الوزارة تعميما رسميا اليوم السبت قالت فيه "بعد التشاور مع قيادة السلطة المحلية يُمنع منعا باتا إقامة دوري للمجلس الانتقالي برعاية محمد بن زايد، كونه فصيلا غير رسمي ولا يعترف بالدولة (اليمنية) ورئيسها ومؤسساتها، إلى جانب ما يقوم به من انتهاك وغدر بأبطال جيشنا الوطني بمحافظة أبين".

وأضاف التعميم "ولا يزال (المجلس الانتقالي) في حرب ضد الدولة ومؤسساتها العسكرية، وعليه يمنع التعامل مع أي نشاط له حاليا، ومن يخالف هذا التعميم ستتخذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة".

من جانبه أصدر وكيل محافظة المهرة -بدر كلشات- تعميما إلى السلطة المحلية يقضي بمنع  إقامة دوري للمجلس الانتقالي الذي انطلقت مبارياته أمس الجمعة، وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يخالف هذه التوجيهات.

المصدر : الجزيرة

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