مساعد فيرغسون في مانشستر يونايتد: رونالدو مهووس بكونه الأفضل وسيستمر حتى 41 عاما

كشف ميك كليغ مدرب اللياقة البدنية السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن بعض أسرار استمرار تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تخطت سنّه 35 عاما، وتنبأ باستمراره في الملاعب حتى بلوغه 41 عاما.

وعمل كليغ ضمن الجهاز الفني للسير أليكس فيرغسون خلال الفترة التي لعب فيها رونالدو لمانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009، وكان أحد من شكلوا النجم البرتغالي وأثروا في بنيته ولياقته البدنية بداية انطلاقته نحو النجومية في البريميرليغ.

وفي حوار مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية، أشاد كليغ برونالدو قائلا إنه "سيبقى في القمة لأنه مهووس بكونه الأفضل على الإطلاق، وسيحرز أكثر من 805 أهداف (وهو عدد الأهداف التي سجلها المهاجم النمساوي جوزيف بيكان)".

وأضاف أنه "يتدرب كثيرا، وحريص على وقت الاستشفاء والنوم، ولديه دراية بالطهي ويعرف كيف يتجنب التوتر. إنه يولي الكثير من الاهتمام لتفاصيل دقيقة، وهذا ليس سرا".

وتوقع كليغ أن يبقى رونالدو في المستوى الأعلى لأطول فترة ممكنة، وأن يستمر في الملاعب حتى يبلغ من العمر 41 عاما.