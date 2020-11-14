عصابة متخصصة بالسطو على نجوم البريميرليغ تسرق سيارة كين في وضح النهار

ذكرت صحيفة "ذا صن" (THE SUN) البريطانية اليوم السبت، أن مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كين، تعرض للسرقة في وضح النهار من عصابة متخصصة في سرقة نجوم الكرة بإنجلترا.

وقالت الصحيفة إن سيارة رينج روفر التي يملكها كين وتفوق قيمتها 130 ألف دولار، سرقتها عصابة محترفة بواسطة جهاز إلكتروني يستخدم لفتح السيارات، وذلك نهاية الشهر الماضي وفي وضح النهار.

وتم تصوير أفراد العصابة من خلال كاميرات المراقبة وهم يتجولون أمام السيارة وهي إلى جوار منزل كين في شرق لندن، في ظل شكوك بأنها عصابة متخصصة في سرقة نجوم كرة القدم.

وتعددت حوادث السرقة بين نجوم الكرة في البريميرليغ في الموسمين الأخيرين، ومنهم 3 من لاعبي توتنهام آخرهم كين، حيث سبق سرقة زميليه ديلي آلي ويان فيرتونغن.

ورغم سعادة كين بأنه وعائلته بخير، فإنه -بحسب مصدر مقرب منه- أعرب عن قلقه لشعوره بأنه كان مستهدفا من عصابة متخصصة في سرقة لاعبي كرة القدم.