شاهد.. فيرمينو يحسم الفوز للبرازيل وتشيلي تفوز بثنائية رائعة لفيدال

لم تستطع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، أن تضيف فوزها الثالث بتصفيات مونديال قطر 2022، بتعادلها المخيب 1-1 مع باراغواي بالعاصمة بوينس آيرس، فيما تلقت البرازيل ضربة قوية بغياب نيمار بسبب الإصابة.
احتاجت البرازيل إلى هدف من روبرتو فيرمينو بعد أداء غير منظم لتفوز 1-صفر على فنزويلا، وتواصل انطلاقتها المثالية في مباراة باهتة في ساو باولو فجر اليوم ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر 2022.
وأحرزت بطلة العالم 5 مرات 9 أهداف في آخر مباراتين، لكنها عانت منذ البداية أمام مرونة فنزويلا، وهي الوحيدة ضمن 10 دول في أميركا الجنوبية التي لم تتأهل للنهائيات.
ووضع ريتشارليسون البرازيل في المقدمة في الدقيقة السابعة، لكن الهدف ألغي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (فار) للتسلل، وعقب مخالفة من نفس اللاعب ضد الحارس ألغي هدف آخر لدوغلاس لويز قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.
وجاء الانتصار عبر فيرمينو في الشوط الثاني عندما كان في مكان جيد، ليسجل من مسافة قريبة بعد تشتيت دفاعي خاطئ بالرأس.
📌 #EliminatoriasSudamericanas #Fecha3
🎥 Los mejores momentos del triunfo de @CBF_Futebol 🇧🇷 1-0 ante @SeleVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/qh98fi66MP
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 14, 2020
وقال لاعب وسط فنزويلا لويس ماجو "نجحنا في منافستهم والتسبب في مشاكل لهم خلال فترة، وارتكبنا خطأ واحدا ودفعنا الثمن غاليا".
ويعني الانتصار أن البرازيل جمعت 9 نقاط بعلامة نجاح كاملة، ولم تخسر أي مباراة في تصفيات كأس العالم منذ هزيمتها 2-صفر من تشيلي في 2015 قبل 20 مباراة.
وتتصدر البرازيل التصفيات بعد 3 مباريات، بينما تملك فنزويلا نقطة واحدة، وهي الوحيدة التي لم تسجل أي هدف في التصفيات حتى الآن، وتقبع في المركز قبل الأخير برفقة بيرو.
وبوليفيا هي الوحيدة التي لم تحصد أي نقطة من 3 مباريات.
وتتأهل أول 4 فرق إلى النهائيات مباشرة في قطر 2022، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق القاري.
وفي الجولة القادمة تحل البرازيل ضيفة على أورغواي يوم الثلاثاء، بينما تلعب فنزويلا على أرضها ضد تشيلي في نفس اليوم.
وفازت تشيلي 2-صفر على بيرو في وقت سابق يوم الجمعة، بفضل ثنائية أرتورو فيدال.
📌#EliminatoriasSudamericanas #Fecha3
🎥 Mira nuevamente los goles de el 'Rey' Arturo👑, en la victoria de @LaRoja 🇨🇱 2-0 ante @SeleccionPeru 🇵🇪 pic.twitter.com/V7dZUQjOmz
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 14, 2020
وأحرز فيدال الثنائية في الشوط الأول، وجاء الهدف الأول من تسديدة هائلة من نحو 30 مترا.
وتحتل تشيلي -التي غابت عن كأس العالم 2018 في روسيا- المركز السادس، ولها 4 نقاط.
📊𝕋𝕒𝕓𝕝𝕒 𝕕𝕖 𝕡𝕠𝕤𝕚𝕔𝕚𝕠𝕟𝕖𝕤 de las #EliminatoriasSudamericanas , rumbo al Mundial #Catar2022 🏆🌏 pic.twitter.com/CZfCTiXMis
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 14, 2020