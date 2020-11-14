شاهد.. فيرمينو يحسم الفوز للبرازيل وتشيلي تفوز بثنائية رائعة لفيدال

‭‬‬احتاجت البرازيل إلى هدف من روبرتو فيرمينو بعد أداء غير منظم لتفوز 1-صفر على فنزويلا، وتواصل انطلاقتها المثالية في مباراة باهتة في ساو باولو فجر اليوم ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر 2022.

وأحرزت بطلة العالم 5 مرات 9 أهداف في آخر مباراتين، لكنها عانت منذ البداية أمام مرونة فنزويلا، وهي الوحيدة ضمن 10 دول في أميركا الجنوبية التي لم تتأهل للنهائيات.

ووضع ريتشارليسون البرازيل في المقدمة في الدقيقة السابعة، لكن الهدف ألغي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (فار) للتسلل، وعقب مخالفة من نفس اللاعب ضد الحارس ألغي هدف آخر لدوغلاس لويز قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وجاء الانتصار عبر فيرمينو في الشوط الثاني عندما كان في مكان جيد، ليسجل من مسافة قريبة بعد تشتيت دفاعي خاطئ بالرأس.

وقال لاعب وسط فنزويلا لويس ماجو "نجحنا في منافستهم والتسبب في مشاكل لهم خلال فترة، وارتكبنا خطأ واحدا ودفعنا الثمن غاليا".

ويعني الانتصار أن البرازيل جمعت 9 نقاط بعلامة نجاح كاملة، ولم تخسر أي مباراة في تصفيات كأس العالم منذ هزيمتها 2-صفر من تشيلي في 2015 قبل 20 مباراة.

وتتصدر البرازيل التصفيات بعد 3 مباريات، بينما تملك فنزويلا نقطة واحدة، وهي الوحيدة التي لم تسجل أي هدف في التصفيات حتى الآن، وتقبع في المركز قبل الأخير برفقة بيرو.

وبوليفيا هي الوحيدة التي لم تحصد أي نقطة من 3 مباريات.

وتتأهل أول 4 فرق إلى النهائيات مباشرة في قطر 2022، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق القاري.

وفي الجولة القادمة تحل البرازيل ضيفة على أورغواي يوم الثلاثاء، بينما تلعب فنزويلا على أرضها ضد تشيلي في نفس اليوم.

وفازت تشيلي 2-صفر على بيرو في وقت سابق يوم الجمعة، بفضل ثنائية أرتورو فيدال.

وأحرز فيدال الثنائية في الشوط الأول، وجاء الهدف الأول من تسديدة هائلة من نحو 30 مترا.

وتحتل تشيلي -التي غابت عن كأس العالم 2018 في روسيا- المركز السادس، ولها 4 نقاط.