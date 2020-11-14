البث الحي
كرة قدم

شاهد.. زياش يتألق مع المغرب وتونس بالعلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا

زياش يواصل التألق بعد ظهوره اللافت مع نادي تشلسي (غيتي)
زياش يواصل التألق بعد ظهوره اللافت مع نادي تشلسي (غيتي)
13/11/2020
|
آخر تحديث
14/11/2020
(مكة المكرمة) 01:04 AM

تألق النجم حكيم زياش وقاد منتخب المغرب لفوز كبير على أفريقيا الوسطى 4-1، وحقق المنتخب التونسي النصر على تنزانيا بهدف نظيف، ليواصل مشواره المثالي في تصفيات أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.

وضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة سجل حكيم زياش هدفين ومنح تمريرة حاسمة، وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة عن طريق أشرف حكيمي بتمريرة من زياش، لكن منتخب أفريقيا الوسطى نجح في انتزاع التعادل عبر لويس مافوتا في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 31 سجل كريم زياش الهدف الثاني للمنتخب المغربي من ضربة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33. واختتم زكريا أبو خلال رباعية فريقه في الدقيقة 64.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن منتخب موريتانيا الذي تعادل أمس الأول مع منتخب بورندي 1-1، في حين تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الثالث.

من جانبه، قطع المنتخب التونسي شوطا كبيرا نحو التأهل لنهائيات أمم أفريقيا بفوزه الثالث على التوالي في المجموعة العاشرة.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله يوسف المساكني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب تنزانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع الأخير.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

"لاعب من طراز عالمي".. جماهير البريميرليغ تفضل انضمام زياش لفريقها ولامبارد يمدحه

اختارت أغلبية جماهير البريميرليغ نجم وسط تشلسي حكيم زياش للانضمام إلى فريقها المفضل بالبطولة، وذلك في استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسط عاصفة من المديح للاعب من مدربه وجماهير البلوز.

"مباراة وهمية" تخفف ديون الأفريقي التونسي

نجحت مبادرة جماهير النادي الأفريقي لإقامة مباراة وهمية بين النادي وفريق المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تخفيف عبء الديون التي تثقل كاهل النادي وسببت له متاعب كبيرة مع الفيفا.

شاهد- أمه ونوري.. سر دموع زياش في وداع أياكس

لم يتمالك النجم المغربي حكيم زياش دموعه خلال لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الهولندية حول أهم ذكرياته مع ناديه أياكس أمستردام، وذلك قبل انتقاله إلى فريق تشلسي الإنجليزي.

أزمة في تونس بسبب تغيير تسمية ملعب رادس

قال رئيس بلدية رادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس جوهر السماري إن مجلس البلدية قرر الطعن في قرار رئيس الحكومة الذي يقضي بإطلاق اسم نجم كرة القدم الراحل حمادي العقربي على ملعب رادس.

المزيد من كرة قدم

رونالدو في 2020.. كابوس امتد عاما كاملا

رونالدو لم ينجح في مساعدة منتخب بلاده على تجنب الخروج من دوري أمم أوروبا (رويترز)

بعد إهداره ركلتي جزاء.. كلمات مؤثرة من راموس لزملائه في منتخب إسبانيا

راموس سجل 25 ركلة جزاء متتالية مع منتخب إسبانيا وريال مدريد (رويترز)

"السيلستي" بمواجهة "السيليساو".. "حرب" كروية بين أورغواي والبرازيل

مواجهة منتظرة بين الجارين الغريمين (غيتي)

العملاق الجريح.. مانشستر يونايتد وحلم استعادة الأمجاد والألقاب

يحتل &#34;المانيو&#34; المركز الـ14 بجدول ترتيب البريميرليغ بعد 7 جولات (غيتي)
الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. ترامب يعترف بفوز بايدن ثم يتراجع ويؤكد تزوير الانتخابات

أي لقاحي كورونا أفضل.. أكسفورد البريطاني أو فايزر بيونتك الأميركي الألماني؟

أول امرأة تحكم المسلمين في آسيا.. سيرة السلطانة "راضية"

شهدت دلهي نهضة ثقافية وحضارية خلال حكم راضية الذي دام 4 سنوات فقط (مواقع التواصل)

مقابلة خاصة لم تنشر من قبل.. العلامة محمود شاكر وحوار الأباطيل والأسمار

العلامة الراحل محمود محمد شاكر مؤلف وأديب دافع عن العربية وواجه التغريب وخاض معارك أدبية حول أصالة الثقافة العربية وحقق كتبا تراثية (مواقع التواصل الاجتماعي)