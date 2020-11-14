شاهد.. زياش يتألق مع المغرب وتونس بالعلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا

تألق النجم حكيم زياش وقاد منتخب المغرب لفوز كبير على أفريقيا الوسطى 4-1، وحقق المنتخب التونسي النصر على تنزانيا بهدف نظيف، ليواصل مشواره المثالي في تصفيات أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.

وضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة سجل حكيم زياش هدفين ومنح تمريرة حاسمة، وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة عن طريق أشرف حكيمي بتمريرة من زياش، لكن منتخب أفريقيا الوسطى نجح في انتزاع التعادل عبر لويس مافوتا في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 31 سجل كريم زياش الهدف الثاني للمنتخب المغربي من ضربة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33. واختتم زكريا أبو خلال رباعية فريقه في الدقيقة 64.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن منتخب موريتانيا الذي تعادل أمس الأول مع منتخب بورندي 1-1، في حين تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الثالث.

من جانبه، قطع المنتخب التونسي شوطا كبيرا نحو التأهل لنهائيات أمم أفريقيا بفوزه الثالث على التوالي في المجموعة العاشرة.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله يوسف المساكني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب تنزانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع الأخير.