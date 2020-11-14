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اختبار لياقة يحسم مشاركة مبابي.. الغيابات تهدد فرنسا قبل موقعة البرتغال

غريزمان (يمين) يحتفل بالتسجيل لفرنسا مع مبابي (رويترز)
غريزمان (يمين) يحتفل بالتسجيل لفرنسا مع مبابي (رويترز)
14/11/2020

أكد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا أن المهاجم كيليان مبابي سيخضع لاختبار لياقة بدنية في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة مضيفه منتخب البرتغال، في المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وغاب هداف باريس سان جيرمان عن هزيمة فرنسا على أرضها أمام فنلندا 2-صفر بسبب إصابة في الفخذ أثارت الشكوك حول مشاركته أمام البرتغال اليوم السبت.

وقال ديشان -في مؤتمر صحفي مساء الجمعة- "سيتدرب (مبابي) بمفرده في الجزء الأول من المران الليلة.. وسنقيم حالته مع اللاعبين الآخرين غدا".

وغاب المدافعون بريسنل كيمبيمبي ولوكاس هرنانديز وبنجامين بافارد والمهاجم كينغسلي كومان عن مباراة فنلندا التي أنهت مسيرة من 12 مباراة دون هزيمة لفرنسا.

ويحتل بطل العالم المركز الثاني في المجموعة بـ10 نقاط، بفارق الأهداف خلف البرتغال بطلة أوروبا.

وتعادل الفريقان سلبيا في لقائهما الأول بالمجموعة في ملعب فرنسا الشهر الماضي.

المصدر : رويترز

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