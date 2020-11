يتفوق على الأسطورة ماير.. نوير أكثر من مجرد حارس

يقترب مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ لكرة القدم من الوصول إلى المباراة رقم 100 مع المنتخب الألماني، ولكن قبل تحقيق هذا الإنجاز من المقرر أن يصبح أكثر حارس مرمى ألماني يمثل المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض نوير -الفائز بكأس العالم 2014- مباراته الدولية رقم 95 -ليعادل الرقم المسجل باسم الحارس الأسطوري سيب ماير بطل العالم في 1974- غدا السبت، عندما يواجه المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في دوري أمم أوروبا، ثم سيتفوق على ماير يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه المنتخب الإسباني.

ويبدو أن ماير (76 عاما) ليس منزعجا بشأن خسارة رقمه القياسي، وقد قال لوكالة الأنباء الألمانية "حان الوقت" أن يتم تخطي هذا الرقم.

وقال ماير "حققت هذا الرقم قبل 41 عاما. هذا يظهر أنه كان إنجازا عظيما لي. أهنئ مانويل نوير".

وكان بإمكان أوليفر كان أن يحطم رقم ماير قبل أكثر من عقد من الزمان، ولكنه خسر المركز الأساسي للينز ليمان قبل بطولة كأس العالم 2006، واعتزل عقب البطولة بعدما خاض 86 مباراة دولية.

وشارك ماير في 95 مباراة دولية خلال الفترة من 1966 إلى 1979، وفاز بيورو 1972 وكأس العالم بعدها بعامين مع ألمانيا الغربية، كما أنه فاز بكل ألقاب بطولات الأندية التي شارك فيها بايرن ميونخ.

21 year old Manuel Neuer doing an absolute madness for Schalke back in 2008. pic.twitter.com/nAFr6kUwwH

— Regista (@Regista) November 8, 2020