يتفوق على الأسطورة ماير.. نوير أكثر من مجرد حارس

يقترب مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ لكرة القدم من الوصول إلى المباراة رقم 100 مع المنتخب الألماني، ولكن قبل تحقيق هذا الإنجاز من المقرر أن يصبح أكثر حارس مرمى ألماني يمثل المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض نوير -الفائز بكأس العالم 2014- مباراته الدولية رقم 95 -ليعادل الرقم المسجل باسم الحارس الأسطوري سيب ماير بطل العالم في 1974- غدا السبت، عندما يواجه المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في دوري أمم أوروبا، ثم سيتفوق على ماير يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه المنتخب الإسباني.

ويبدو أن ماير (76 عاما) ليس منزعجا بشأن خسارة رقمه القياسي، وقد قال لوكالة الأنباء الألمانية "حان الوقت" أن يتم تخطي هذا الرقم.

وقال ماير "حققت هذا الرقم قبل 41 عاما. هذا يظهر أنه كان إنجازا عظيما لي. أهنئ مانويل نوير".

وكان بإمكان أوليفر كان أن يحطم رقم ماير قبل أكثر من عقد من الزمان، ولكنه خسر المركز الأساسي للينز ليمان قبل بطولة كأس العالم 2006، واعتزل عقب البطولة بعدما خاض 86 مباراة دولية.

وشارك ماير في 95 مباراة دولية خلال الفترة من 1966 إلى 1979، وفاز بيورو 1972 وكأس العالم بعدها بعامين مع ألمانيا الغربية، كما أنه فاز بكل ألقاب بطولات الأندية التي شارك فيها بايرن ميونخ.

21 year old Manuel Neuer doing an absolute madness for Schalke back in 2008. pic.twitter.com/nAFr6kUwwH — Regista (@Regista) November 8, 2020

وفاز نوير (34 عاما) أيضا بكل البطولات مع بايرن ميونخ منذ انتقاله للفريق قادما من شالكه في 2011، بما في ذلك الفوز بثلاثيتين في 2013 و2020.

وحصل نوير على مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني في 2009، وبعدها أصبح الخيار الأول قبل كأس العالم 2010 بعدما أصيب الحارس الأساسي وقتها رينيه أدلر بكسر في الضلع.

ولم ينظر نوير للوراء، بل احتفظ بمكانته بعد إصابة طويلة استمرت شهورا قبل كأس العالم 2018 في روسيا، رغم وجود منافسة شرسة من حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن.

وأعاد نوير -الذي ارتدى شارة القيادة لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني- تعريف دور حارس المرمى، إذ غالبا ما كان يلعب دور المدافع، ويساهم في بناء هجمات الفريق أيضا، وهو ما جعله يتفوق على ماير، كما اختير كأفضل حارس مرمى في العالم 4 مرات.

وقال مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف قبل أن يحقق نوير إنجازه "مانويل نوير حارس استثنائي، هبة من السماء لكرة القدم الألمانية. كان أحد أكبر العوامل لتطوير طريقة لعبنا والنجاح في العقد الماضي".

وأضاف لوف "حارس مرمى بأرقام قياسية في ألمانيا، هذا إنجاز خاص"، في إشارة إلى أن ألمانيا لديها تقليد طويل بوجود حراس مرمى جيدين.

ووفقا لماير فلا توجد نهاية مع وجود بطولة أمم أوروبا المؤجلة لتقام العام المقبل، ثم بطولة كأس العالم بقطر 2022، وقال "بالتأكيد سيلعب مانويل نوير أكثر من 120 مباراة دولية، لا بأس به".

ولا يخشى نوير -الذي مدد تعاقده مع بايرن مطلع هذا العام حتى 2023- من منافسه الجديد في الفريق ألكسندر نوبل، ولا يضيع وقتا في التفكير بشأن الاعتزال، وقد قال "أنا جاهز. أشعر أنني بصحة جيدة واستمتع بكرة القدم".