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بالفيديو- على طريقة "الكابتن ماجد".. هدف رائع جديد مرشح للفوز بجائزة بوشكاش

غريتسين (يسار) في إحدى مباريات السوبر المحلي العام الجاري (رويترز)
غريتسين (يسار) في إحدى مباريات السوبر المحلي العام الجاري (رويترز)
13/11/2020

تتوالى الأهداف الرائعة التي ستصعب مهمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في اختيار الهدف الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف سُجل في العام، والهدف هذه المرة سُجل بشكل بهلواني على طريقة "الكابتن ماجد".

وسجل الهدف لاعب فريق "لونبي" نيكولاي غريتسين في مرمى منافسه سلاغيلسي في مباراتهما بكأس الدانمارك، التي انتهت بفوز كاسح للونبي 9-صفر.

وجاء الهدف من ركلة ركنية حولها غريتسين في المرمى بركلة مقصية رائعة، لكن العارضة أعادت الكرة للاعب مجددا، وهو على الأرض ليقفز ويركلها ثانية في المرمى، وسط فرحة عارمة من زملائه الذين لم يتوقعوا هذا الهدف الرائع.

ورغم عدم شهرة الكرة الدانماركية فإن روعة الهدف جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحتفون بالهدف، الذي حقق انتشارا واسعا عبر العالم، ويرشحونه لنيل جائزة بوشكاش.

المصدر : مواقع إلكترونية
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