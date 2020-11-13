البث الحي
كرة قدم

الفحوص تؤكد إصابة صلاح بفيروس كورونا

صلاح لم تظهر عليه أعراض كورونا وفق بيان اتحاد الكرة المصري (غيتي)
صلاح لم تظهر عليه أعراض كورونا وفق بيان اتحاد الكرة المصري (غيتي)
13/11/2020
|
آخر تحديث
13/11/2020
(مكة المكرمة) 11:17 PM

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن المسحة الثانية أكدت إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك قبل يوم من مباراة المنتخب المصري ضد توغو في تصفيات أمم أفريقيا.

وذكر الاتحاد -في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك- أن صلاح كان الوحيد الذي ظهرت مسحته إيجابية بين أفراد البعثة الذين خضعوا للاختبار قبل المباراة المقررة غدا السبت.

وأوضح أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي لم تظهر عليه أعراض، وتم التعامل معه وفقا لما يقتضيه البروتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد المصري، وبالتنسيق مع النادي الإنجليزي، كما تم عزل المخالطين للاعب، الذي سيخضع لمزيد من الفحوص في الساعات القادمة.

وسحب الاتحاد البيان من صفحته، ونشر بيانا آخر قال فيه إن التحاليل أظهرت إصابة 3 لاعبين من مصر وتوغو، من دون أن يحدد هويتهم، وقال إن هؤلاء اللاعبين سيخضعون لفحوص إضافية قبل الفصل في إمكانية مشاركتهم غدا في المباراة.

ونشر الاتحاد بيانا جديدا قال فيه إن المسحة الثانية أكدت إصابة صلاح بالفيروس، وأشار إلى أن اللاعب يتمتع بروح معنوية عالية.

ويواجه منتخب مصر توغو ذهابا وإيابا غدا السبت وفي 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، التي ستقام في الكاميرون مطلع عام 2022.

وكان صلاح ظهر قبل أيام في حفل زفاف شقيقه، وهو يرقص ويتنقل بين الحاضرين من دون ارتداء كمامة أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ولم يعلق نادي ليفربول بعد على الإصابة المحتملة لصلاح، ولكن ابتعاد النجم المصري عن الملاعب خلال الفترة المقبلة قد يزيد متاعب المدرب يورغن كلوب، الذي يفتقد خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

عود على بدء.. لقطة خلاف صلاح وماني

تسببت لقطة مثيرة للجدل بين المصري محمد صلاح وزميله في نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني، في سجال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال طرحه الجميع: هل "الريدز" أمام بوادر أزمة جديدة بين اللاعبَيْن؟

المزيد من كرة قدم

شاهد.. زياش يتألق مع المغرب وتونس بالعلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا

زياش يواصل التألق بعد ظهوره اللافت مع نادي تشلسي (غيتي)

"شيك على بياض" وخلاف متصاعد.. هل اقترب رحيل راموس من ريال مدريد؟

راموس يمكن أن يتفاوض بحرية مع الفرق المهتمة به بداية من يناير/كانون الثاني المقبل (رويترز)

بعد ختام التصفيات.. تعرف على مجموعات أمم أوروبا 2021

بطولة أمم أوروبا ستقام الصيف المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا (رويترز)

يتفوق على الأسطورة ماير.. نوير أكثر من مجرد حارس

نوير (يسار) يقوم بدور دفاعي كما أنه يبدأ بناء الهجمات أيضا (غيتي)
الأكثر قراءة

قطر تؤيد المغرب.. العثماني: قواتنا المسلحة تحركت بالكركرات بعد استنفاد كل الخيارات السلمية

المغرب قال إن معبر الكركرات إستراتيجي للتنقل والتجارة وإغلاقه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار (مواقع التواصل الاجتماعي)

بأول مؤتمر له بعد الانتخابات.. ترامب يمتدح أداء فريقه بمواجهة كورونا ويؤكد: الوقت وحده كفيل بتحديد هوية الإدارة المقبلة

ترامب خلال أول مؤتمر صحفي له بعد الانتخابات (رويترز)

عندما كانت يريفان أذرية وعاش الأرمن في باكو.. كيف شكل زمن الحرب العالمية الأولى فسيفساء القوقاز الحديثة؟

مدرسون وطلاب في مدرسة يريفان الروسية المسلمة للبنات التي كانت مدينة ذات أغلبية أذرية حتى مطلع القرن العشرين (الصحافة الأجنبية)

بيلوسي: أوقفوا المراوغة.. ترامب عينه على انتخابات 2024 وإدارته تستعد لولاية ثانية بالبيت الأبيض

ترامب لم يقرّ حتى الآن بهزيمته في الانتخابات (رويترز)