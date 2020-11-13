الفحوص تؤكد إصابة صلاح بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن المسحة الثانية أكدت إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك قبل يوم من مباراة المنتخب المصري ضد توغو في تصفيات أمم أفريقيا.

وذكر الاتحاد -في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك- أن صلاح كان الوحيد الذي ظهرت مسحته إيجابية بين أفراد البعثة الذين خضعوا للاختبار قبل المباراة المقررة غدا السبت.

وأوضح أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي لم تظهر عليه أعراض، وتم التعامل معه وفقا لما يقتضيه البروتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد المصري، وبالتنسيق مع النادي الإنجليزي، كما تم عزل المخالطين للاعب، الذي سيخضع لمزيد من الفحوص في الساعات القادمة.

وسحب الاتحاد البيان من صفحته، ونشر بيانا آخر قال فيه إن التحاليل أظهرت إصابة 3 لاعبين من مصر وتوغو، من دون أن يحدد هويتهم، وقال إن هؤلاء اللاعبين سيخضعون لفحوص إضافية قبل الفصل في إمكانية مشاركتهم غدا في المباراة.

ونشر الاتحاد بيانا جديدا قال فيه إن المسحة الثانية أكدت إصابة صلاح بالفيروس، وأشار إلى أن اللاعب يتمتع بروح معنوية عالية.

ويواجه منتخب مصر توغو ذهابا وإيابا غدا السبت وفي 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، التي ستقام في الكاميرون مطلع عام 2022.

وكان صلاح ظهر قبل أيام في حفل زفاف شقيقه، وهو يرقص ويتنقل بين الحاضرين من دون ارتداء كمامة أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

محمد صلاح وهو بيرقص في حفل زفاف أخوه نصر 😂😍@MoSalah pic.twitter.com/KPPrqtkflH — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) November 11, 2020

ولم يعلق نادي ليفربول بعد على الإصابة المحتملة لصلاح، ولكن ابتعاد النجم المصري عن الملاعب خلال الفترة المقبلة قد يزيد متاعب المدرب يورغن كلوب، الذي يفتقد خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة.