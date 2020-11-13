"شيك على بياض" وخلاف متصاعد.. هل اقترب رحيل راموس من ريال مدريد؟

سيكون التجديد للقائد سيرخيو راموس أبرز ملف على طاولة رئيس نادي ريال مدريد فلورونتينو بيريز خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الموعد الذي سيكون فيه اللاعب حرا في التفاوض للرحيل مجانا عن النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو/حزيران المقبل، وسيكون حرا في التفاوض مع أي فريق بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

ولم تنتظر الفرق الوصول لهذا الموعد من أجل إبداء رغبتها في حسم صفقة أحد أبرز المدافعين في العالم، وأكدت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب (34 عاما).

ووفقا لتك التقارير، فإن النادي الفرنسي مستعد لتقديم "شيك على بياض"، في إشارة إلى استعداد النادي لمنح اللاعب راتبا ضخما، والموافقة على مدة العقد التي سيطلبها، على عكس ريال مدريد الذي يشترط لتجديد عقد اللاعب.

ويقترح الريال تجديد عقد راموس موسما واحدا فقط، مع عدم مراجعة راتبه بسبب تداعيات جائحة كورونا، في حين يطالب راموس بعقد مدته عامان على الأقل.

وفي ظل هذه الأجواء، قد يكون الاثنين المقبل حاسما في تحديد مستقبل راموس؛ فاللاعب سيظهر في مؤتمر صحفي مع المنتخب الإسباني قبل مواجهة ألمانيا في تصفيات دوري أمم أوروبا، في حين سيكون رئيس ريال مدريد ضيفا على إذاعة "سير" الإسبانية.

ومن المتوقع أن تكون أغلب الأسئلة حول مستقبل راموس مع النادي الملكي، فهل سيضع الطرفان حدا للترقب، ويعلنان التوصل لاتفاق، أم سيكون ظهورهما سببا في إثارة مزيد من التكهنات؟