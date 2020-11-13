بعد ختام التصفيات.. تعرف على مجموعات أمم أوروبا 2021

اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد أن حسمت منتخبات شمال مقدونيا وسلوفاكيا وأسكتلندا والمجر تأهلها عبر نهائي الدور الفاصل في التصفيات.

وفيما يأتي قائمة بمنتخبات كل مجموعة وأماكن إقامة المباريات في البطولة المقررة في 12 مدينة أوروبية خلال الفترة بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز 2021:

المجموعة الأولى (تقام مبارياتها في روما وباكو): إيطاليا – سويسرا – تركيا – ويلز.

المجموعة الثانية (في كوبنهاغن وسان بطرسبرغ): بلجيكا – الدانمارك – فنلندا – روسيا.

المجموعة الثالثة (بوخارست وأمستردام): النمسا – هولندا – أوكرانيا – مقدونيا الشمالية.

المجموعة الرابعة (لندن وغلاسغو) : إنجلترا – كرواتيا – التشيك – أسكتلندا.

المجموعة الخامسة (دبلن وبيلباو): بولندا – إسبانيا – السويد – سلوفاكيا.

المجموعة السادسة (بودابست وميونخ): فرنسا – ألمانيا – البرتغال – المجر.