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بالفيديو.. الفار يحرم ميسي من هدف فوز الأرجنتين والإصابة تغيب نيمار عن البرازيل

ميسي يحتفل بهدفه قبل أن يلغيه الفار (رويترز)
ميسي يحتفل بهدفه قبل أن يلغيه الفار (رويترز)
13/11/2020

لم تستطع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، أن تضيف فوزها الثالث في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022، بتعادلها المخيب 1-1 مع باراغواي في العاصمة بوينس آيرس، فيما تلقت البرازيل ضربة قوية بغياب نيمار عن مباراتين بسبب الإصابة.

وعلى ملعب بومبينيرا سجل أنخيل روميرو هدفه الثالث في 3 مباريات عندما نفذ ركلة جزاء بهدوء في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من ميغيل ألميرون على لوكاس مارتينيز كارتا.

وأدرك نيكولاس غونزاليز التعادل للأرجنتين قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو.

وبعد مجاراة صاحبة الأرض في الشوط الأول تراجعت باراغواي للدفاع لأغلب فترات الشوط الثاني.

وتدخل حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) لإلغاء هدف ميسي قائد الأرجنتين في الشوط الثاني؛ بسبب خطأ في بداية الهجمة.

وعلى الجانب الآخر تجاهل الحكم مطالب باراغواي بالحصول على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد المدافع نيكولاس أوتاميندي، الذي تحسر على سوء حظ الأرجنتين.

وقال المدافع الدولي "أعتقد أننا عانينا بسبب الضغط في الشوط الأول؛ لكننا واصلنا تمرير الكرة، والعثور على مساحات، وقضينا أغلب فترات الشوط الثاني في نصف ملعب (باراغواي). أحرزنا هدفا؛ لكننا لم نكن محظوظين بعدم احتسابه".

وحافظ المنتخبان على سجلهما الخالي من الهزيمة بعد 3 من 18 مباراة في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في قطر.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

وتخرج الأرجنتين لمواجهة بيرو، يوم الثلاثاء المقبل، فيما تعود باراغواي لاستضافة بوليفيا متذيلة الترتيب.

إصابة نيمار
ومن ناحية أخرى، تأكد غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي بتصفيات مونديال قطر 2022 في مونتيفيديو الأسبوع المقبل.

ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابة في الساق، ومع التأكد من غيابه عن مواجهة فنزويلا في ساو باولو، اليوم الجمعة، كان أطباء المنتخب يأملون في تعافيه للمباراة الثانية يوم الثلاثاء.

وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب "كنا نأمل في إمكانية مشاركته، ولهذا السبب استدعيناه إلى البرازيل".

وأضاف "الوضع تحسن؛ لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مباراة الثلاثاء ضد أوروغواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب".

ولم يتضح بعد هل سيظل نيمار مع المنتخب أو يعود إلى باريس.

وفازت البرازيل في أول مباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

المصدر : رويترز

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