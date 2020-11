أبرزها مواجهة البرتغال وفرنسا.. جولة حاسمة للمنتخبات الكبرى بدوري أمم أوروبا

مع وصول منافسات دور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم إلى الجولة الخامسة قبل الأخيرة، والتي تقام مبارياتها خلال اليومين المقبلين، يراود الأمل معظم الفرق في دوري القسم الأول لبلوغ الأدوار النهائية للبطولة المقررة العام المقبل.

وتقام غدا، السبت، وبعد غد، الأحد، مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في الأقسام الأربعة للبطولة.

ومن بين 16 منتخبا يشارك في دوري القسم الأول، كان المنتخب الآيسلندي هو الوحيد الذي ودع البطولة مبكرا، وتأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني في حين ما تزال باقي المنتخبات في دائرة المنافسة على التأهل للنهائيات أو على الأقل البقاء في دوري القسم الأول استعدادا للنسخة الثالثة من البطولة.

وتخوض معظم المنتخبات فعاليات هذه الجولة، وكذلك الجولة الأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسط ضغوط ومشاكل عديدة؛ بسبب إجهاد اللاعبين من ناحية، وأزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتسببت جائحة كورونا بشكل مباشر في ضغط المباريات خلال الفترة الحالية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات في ظل تعطل فعاليات الموسم الماضي لعدة أسابيع في إطار الإجراءات، التي اتخذت في معظم دول العالم للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت بطولة دوري أمم أوروبا نشأت في الأساس لتقليص عدد المباريات الدولية الودية، التي كانت مختلف منتخبات أوروبا تخوضها خلال فترات الأجندة الدولية.

ولكن البطولة الجديدة نفسها أصبحت تحت الضغوط حاليا في ظل كثرة المباريات وازدحام جدول اللاعبين بالمباريات الرسمية مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

وقال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت)، قبل أيام "إذا لم نتصرف كمدربين بأقصى درجات الحذر، سنعاني من مشكلة كبيرة في العام المقبل. لم نمر من قبل بأي موسم مثل هذا الموسم، ونأمل ألا يمر علينا أي موسم مماثل له".

وضربت الإصابات وعدوى فيروس كورونا استعدادات العديد من المنتخبات ومشاركاتها في المباريات الودية الدولية هذا الأسبوع؛ ولكن العديد من المنتخبات ما زالت تتمسك بأمل التأهل إلى الأدوار النهائية عبر الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا في الأيام المقبلة.

وفي حال حسم بطاقة التأهل للنهائيات من خلال الجولة قبل الأخيرة غدا، ستصبح الجولة الأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء أقل أهمية ما قد يدفع المدربين لمنح راحة للعناصر الأساسية.

