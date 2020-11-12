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"نحن مجرد دمى".. كروس ينتقد البطولات الجديدة

كروس يعترض على فكرة دوري السوبر الأوروبي (غيتي)
كروس يعترض على فكرة دوري السوبر الأوروبي (غيتي)
11/11/2020

أعرب لاعب خط وسط منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني -توني كروس- عن استيائه من عدم أخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" برأي اللاعبين عند المبادرة بإقامة مسابقات وبطولات جديدة مثل دوري الأمم الأوروبية ودوري السوبر الأوروبي المقترح تنظيمه.

وقال كروس -في تصريحات لصحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية- "من الواضح في ظل تلك المسابقات المبتكرة أننا مجرد دمى متحركة بالنسبة للفيفا واليويفا. فالبطولات الجديدة مثل دوري الأمم أو توسيع كأس العالم للأندية تستهدف زيادة الأرباح، لذلك فإنها ببساطة تدفع اللاعبين إلى حدود بدنية جديدة".

وأوضح كروس أنه يعارض فكرة دوري السوبر الأوروبي إذا كانت ستقتصر على أندية النخبة، لأنه يشعر بأن هذا يتنافى مع روح اللعبة ويخالف قيمها، وسيوسع الفجوة أكثر بين مجموعة صغيرة من الأندية والبقية، مضيفا "أحيانا من الأفضل إبقاء الأمور على ما هي عليه".

ومنح المدرب يواخيم لوف لاعبه توني كروس راحة في المواجهة الودّية التي يخوضها منتخب ألمانيا أمام منتخب جمهورية التشيك اليوم الأربعاء، من أجل استعادة قواه لمواجهة أوكرانيا السبت المقبل و إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

المصدر : وكالات

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