متّهم جديد في أزمة الملكي.. مساعد زيدان يثير غضب لاعبي ريال مدريد

يمر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بمرحلة قد تكون الأصعب في مشواره مع ريال مدريد بسبب تراجع أداء الفريق وتعرضه لخسائر متلاحقة، وفي رحلة البحث عن أسباب هذا الوضع أبرز تقرير إخباري معلومات جديدة تشير إلى علاقة متوترة بين لاعبي النادي الملكي وديفيد بيتوني مساعد زيدان.

ووفقا لصحيفة "موندو" (EL MUNDO) الإسبانية، فإن بيتوني يوجد في مرمى نيران لاعبي ريال مدريد، وأوضحت أن اللاعبين يتهمون بيتوني بالوقوف وراء القرارات التكتيكية المفاجئة التي اعتمدها زيدان في الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن اللاعبين يرون أن مساعد زيدان أصبح يحظى بتأثير أكبر على زيدان مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة الأولى للمدرب الفرنسي مع النادي الملكي.

وأشارت إلى أن اللاعبين يعتقدون أن بيتوني يقف خلف بعض القرارات المتعلقة باللاعبين، ومن بينها رفض حل الخلافات مع خاميس رودريغيز وغاريث بيل والإصرار على رحيلهما.

وقالت إن العلاقة بين اللاعبين وبيتوني ليست في أفضل أحوالها، وأكدت أنه لا يحظى بالإجماع في صفوف الفريق.

ورغم تراجع أداء الفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري، فإن اللاعبين متمسكون بمدربهم ويصرون على دعمه ويرون أنه قادر على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي.

وسيكون زيدان أمام فترة حاسمة عند استئناف المنافسات بعد فترة التوقف الدولي، وسيطالَب بقيادة الفريق إلى التأهل بدوري الأبطال واستعادة صدارة الدوري المحلي بهدف تخفيف الضغوط عليه والعمل بهدوء، غير أن ذلك لن يكون سهلا في ظل الغيابات الكثيرة التي يعانيها الفريق وتراجع أداء عدد من العناصر المهمة في خطط المدرب الفرنسي.