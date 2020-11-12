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لا اقتطاعات من الرواتب.. لسان حال لاعبي برشلونة: حلوا أزمتكم بعيدا عن جيوبنا

لاعبون من البرسا رفضوا الاقتطاع من رواتبهم (رويترز)
لاعبون من البرسا رفضوا الاقتطاع من رواتبهم (رويترز)
12/11/2020

أخفقت إدارة برشلونة في التوصل إلى اتفاق مع لاعبي الفريق والعاملين في النادي للاقتطاع من رواتبهم والمساعدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ورغم انتهاء المهلة المعطاة للاعبين أمس الأربعاء، قدم الوفد الذي يمثل الإدارة المؤقتة للفريق -بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو- مقترحا جديدا قد يشكل خرقا في المفاوضات، وأعطوا اللاعبين وقتا إضافيا حتى 23 من الشهر الجاري لدراسته على أمل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

وأبقت الإدارة المؤقتة نفس الطروحات التي عرضتها إدارة بارتوميو الراحلة، والتي تهدف إلى خفض الرواتب السنوية للاعبين بما يصل مجموعه إلى 190 مليون يورو.

وضربت أزمة تفشي كورونا الفريق الكتالوني بشكل قاس وستفقده أكثر من 300 مليون يورو من عوائد موسم 2020-2021، ويشير الإعلام الإسباني إلى أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين الأيام المقبلة، فإن البرسا سيتصرف بطريقة أحادية.

يذكر أن الإسباني جيرارد بيكيه والهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي كليمنت لنغلي والألماني مارك-أندريه تير شتيغن توصلوا لاتفاق مع إدارة النادي، ومددوا عقودهم قبل انطلاق مفاوضات الاقتطاع من الرواتب.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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