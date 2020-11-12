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شاهد.. حكم يعتدي على مدرب السودان في لقطة غريبة بتصفيات أمم أفريقيا

الفرنسي هوبير فيلود مدرب المنتخب السوداني (رويترز)
الفرنسي هوبير فيلود مدرب المنتخب السوداني (رويترز)
12/11/2020

شهدت مباراة السودان وغانا التي جرت اليوم الخميس ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، واقعة غريبة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسر منتخب السودان في غانا 2-صفر في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في تصفيات البطولة التي ستستضيفها الكاميرون.

وشهد الشوط الأول للمباراة قيام الحكم المساعد السنغالي ماجيتي نداي بدفع الفرنسي هوبير فيلود مدرب المنتخب السوداني خلال اعتراضه على عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة فريقه، ليسقطه أرضا في مشهد غريب.

وتجمع اللاعبون والإطاران الفني والإداري لإبعاد المدرب عن الحكم، وهو ما تسبب في توقف المباراة لدقائق قبل استئنافها.

وتجمد رصيد منتخب السودان، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني المتساوي معه في الرصيد نفسه، والذي يلاقي ضيفه منتخب ساوتومي وبرونسيب، متذيل الترتيب بلا نقاط، غدا الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب غانا، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن ليعزز موقعه في الصدارة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.

من المقرر أن يتجدد الموعد بين المنتخبين يوم الثلاثاء القادم بالسودان في الجولة الرابعة بالمجموعة، حيث يتعين على المنتخب السوداني حصد النقاط الثلاث إذا أراد الإبقاء على حظوظه في الصعود للبطولة التي توج بها مرة وحيدة عام 1970.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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