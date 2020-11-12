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بلماضي: محرز خاب أمله

محرز لم يشارك في قمة فريقه مانشستر سيتي ضد ليفربول (رويترز)
محرز لم يشارك في قمة فريقه مانشستر سيتي ضد ليفربول (رويترز)
12/11/2020

كشف جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، أن رياض محرز قائد "الخضر" أصيب بخيبة أمل لعدم مشاركته الأحد الماضي في المباراة التي تعادل فيها فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه ليفربول 1-1، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب -في تصريحات نشرها الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي اليوم الخميس- إن "وضعية محرز (مع مانشستر سيتي) ليست مقلقة بتاتا، فقد لعب المباريات كلها تقريبا. صحيح كنا ننتظره في مباراة بين فريقين كبيرين وأن يتألق في مثل هذه المواجهات".

وأضاف " للأسف، هذا نوع من الصعوبات المتعلقة بمهنة اللاعب، لا بد من مواجهة مثل هذه المواقف والبقاء قويا. يجب عدم تضخيم الأمور. محرز يحب كرة القدم كثيرا".

وأكد بلماضي أن محرز سعيد جدا بعودته للمنتخب، وأن تركيزه منصب على المباراة التي يلتقي فيها "الخضر" مع زيمبابوي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع 2022.

واختتم تصريحاته قائلا "محرز لديه شخصية قوية، نفسيا هو يركز حاليا مع المنتخب ولديه الرغبة في تقديم الأفضل، ليست هناك أي مشكلة. أتمنى له ولبقية زملائه التوفيق والنجاح".

المصدر : وكالات

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