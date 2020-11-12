الأرقام لا تكذب.. حس رونالدو التهديفي في تطور مستمر

دخل النجم كريستيانو رونالدو بديلا في اللحظات الأخيرة بمواجهة البرتغال الودية ضد أندوا (7-صفر) لكنه أصر أن يترك بصمته في المباراة ويسجل هدفا لمنتخب "برازيل أوروبا".

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة وقّع "صاروخ ماديرا" على الهدف السادس لمنتخب البرتغال، و4 أهداف في 4 مباريات متتالية منذ عودته بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأكثر من ذلك فإن الأرقام تقول إن "الدون" الذي سجل أكثر من 700 هدف في مسيرته، وصل إلى هدفه 102 مع المنتخب، ليصبح بحاجة إلى 7 لمعادلة رقم الإيراني علي دائي القياسي البالغ 109 أهداف.

ولكن كيف أثر تقدم رونالدو في العمر على فعاليته أمام المرمى؟

وبالعودة إلى الأرقام أيضا، فإن رونالدو (35 عاما) قبل وصوله إلى عامه الثلاثين، سجل 52 هدفا في 118 مباراة مع المنتخب، وسجل 50 هدفا في 50 مباراة منذ وصوله إلى هذه السن وحتى أمس.