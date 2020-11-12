أزمة كلوب تتعقد.. مصيبة جديدة تضرب ليفربول

شكلت إصابة الإنجليزي جو غوميز مع منتخب بلاده، ضربة قوية لليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب بعد تزايد عدد المصابين خاصة في خط الدفاع والوسط.

وبات غوميز -الذي أصيب، أمس، في ركبته خلال تدريب قبل مواجهة أيرلندا وديا الليلة- اللاعب الخامس الذي يصاب، ويتصدر القائمة الهولندي فيرجيل فان دايك، ثم يأتي الظهير ألكسندر أرنولد، ولاعبا الارتكاز، الإسباني تياغو ألكنتارا والبرازيلي فابينيو؛ مما يعني أن كلوب لا يملك في خط الظهر سوى قلب الدفاع الكاميروني جويل ماتيب، والظهير أندي روبرتسون، والحارس أليسون بيكير.

غوميز خامس لاعب مؤثر يصاب في ليفربول (غيتي)

انتقد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم تأثير ضغط المباريات على اللاعبين، وقال في مؤتمر صحفي، أمس، "لا يمكنني أن أبلغك مدى خطورة الإصابة؛ لأنه لم يخضع للفحص بالأشعة بعد.. ما كان مزعجا حقا أنه كان يشعر ببعض الألم، لم يكن هناك أي شخص حوله عندما أصيب".

وأضاف ساوثغيت "نتمنى أن لا تكون إصابته خطيرة كما تبدو؛ لكن الوضع ليس جيدا، لا يمكننا التكهن لكني أسانده، ونأمل أن لا تكون مدة غيابه طويلة".

وانتهز ساوثغيت الفرصة لانتقاد جدول المباريات المزدحم، الذي وضع الكثير من الضغوط على اللاعبين، ويرجع ذلك إلى حد كبير لجائحة كوفيد-19، التي تسببت في بدء المواسم المحلية متأخرة عن موعدها المعتاد.

وخاض جوميز (23 عاما) 15 مباراة مع النادي والمنتخب خلال أكثر من شهرين بقليل، مع انطلاق الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا والمباريات الدولية، وإقامة المباريات بفاصل زمني قصير.

وختم "الإصابات ستزداد.. إنه وضع حزين.. عندما ترى تأثير ذلك على اللاعب، كان ينبغي لهذه المناقشات أن تتم في الصيف، كان بإمكاننا تعديل مواعيد الموسم بالكامل والعمل سويا؛ لكن لم يحدث ذلك".