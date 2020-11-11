نجا من الموت.. مارادونا يبدأ رحلة التعافي من الإدمان

أبلغ محامي دييغو مارادونا الصحفيين بأن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني سيخرج من المستشفى اليوم الأربعاء، وينتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الخمور.

وخضع لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق إلى جراحة طارئة الثلاثاء الماضي لعلاج تجمع دموي على المخ.

وبقي النجم العالمي في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن الخمر.

لكن المحامي ماتياس مورلا قال إن مارادونا (60 عاما) مدرب خيمناسيا سيغادر المستشفى، ويذهب مباشرة إلى مركز تأهيل حيث سيسمح فقط لعدد محدود من الأصدقاء المقربين بزيارته.

وأبلغ مورلا الصحفيين خارج المركز المستشفى "دييغو يرغب في الخضوع للتأهيل، ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم. الجيد أنه في غاية الصلابة".

وقال أيضا إن موكله يمر بأصعب لحظة في حياته على الأرجح "وأعتقد أن اكتشاف هذا النزيف في المخ كان معجزة لأنه كان سيكلفه حياته".

وكان دخول مارادونا المستشفى أحدث واقعة في سلسلة من المشاكل الصحية للنجم المثير للجدل الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، ويعد واحدا من أفضل اللاعبين عبر العصور.