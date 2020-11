منتخب الإمارات يواجه إسرائيل وديا صيف 2021

اتفق اتحاد الكرة الإماراتي ونظيره الإسرائيلي على لعب مباراة ودية بين منتخبي البلدين الصيف المقبل، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الأربعاء إن رئيس الاتحاد الإسرائيلي أورن حسون تحدث مع رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وأضافت أن الطرفين اتفقا على "إطلاق تعاون مشترك بين الاتحادين، وإقامة مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخبين الإسرائيلي والإماراتي الصيف المقبل"، دون تحديد مكان إقامتها.

It a was a pleasure meeting Oren Hasson, President of @ISRAELFA in a video call today. We discussed ways to enhance joint cooperation in all areas of the game, and we confirmed that sport is a message of peace for all people around the world.

