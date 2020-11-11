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منتخب الإمارات يواجه إسرائيل وديا صيف 2021

منتخب الإمارات لم يحدد بعد مكان مواجهته الودية مع إسرائيل (رويترز)
منتخب الإمارات لم يحدد بعد مكان مواجهته الودية مع إسرائيل (رويترز)
11/11/2020

اتفق اتحاد الكرة الإماراتي ونظيره الإسرائيلي على لعب مباراة ودية بين منتخبي البلدين الصيف المقبل، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الأربعاء إن رئيس الاتحاد الإسرائيلي أورن حسون تحدث مع رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وأضافت أن الطرفين اتفقا على "إطلاق تعاون مشترك بين الاتحادين، وإقامة مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخبين الإسرائيلي والإماراتي الصيف المقبل"، دون تحديد مكان إقامتها.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن رئيس نادي مكابي حيفا الإسرائيلي يعقوب شحار أنه تلقى دعوة من نادي العين الإماراتي لخوض مباراة ودية.

وقال شحار إن المباراة ستقام في مدينة العين بملعب هزاع بن زايد، دون تحديد موعد لها.

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات قبل نحو شهر ونصف الشهر، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

المصدر : وكالة الأناضول

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