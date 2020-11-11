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منبوذ ريال مدريد يفلت من السجن

يوفيتش سجل هدفين فقط منذ انضمامه إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو من اينتراخت فرانكفورت في 2019 (الأناضول)
يوفيتش سجل هدفين فقط منذ انضمامه إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو من اينتراخت فرانكفورت في 2019 (الأناضول)
11/11/2020

وافق الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد على دفع غرامة؛ لتجنب عقوبة السجن 6 أشهر لخرقه قيود العزل العام في البلاد.

وأمرت محكمة في صربيا المهاجم (22 عاما) بدفع غرامة قدرها 3.5 ملايين دينار صربي (قرابة 30 ألف يورو) لتجنب عقوبة السجن.

وعاد يوفيتش -الذي سجل هدفين فقط منذ انضمامه إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو من آينتراخت فرانكفورت في 2019- إلى صربيا حين أربك وباء كوفيد-19 الرياضة العالمية في مارس/آذار الماضي.

وزادت متاعب المهاجم الصربي بإصابته بكسر في القدم في مايو/أيار ليغيب عن معظم مشوار ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني.

وشارك أساسيا في مباراتين فقط من 8 خاضها ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، ولم يدخل التشكيلة منذ الفوز على ريال بلد الوليد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء آخر هدف سجله في الفوز 4-1 على مضيفه أوساسونا في فبراير/شباط.

المصدر : وكالات

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