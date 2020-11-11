منبوذ ريال مدريد يفلت من السجن

وافق الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد على دفع غرامة؛ لتجنب عقوبة السجن 6 أشهر لخرقه قيود العزل العام في البلاد.

وأمرت محكمة في صربيا المهاجم (22 عاما) بدفع غرامة قدرها 3.5 ملايين دينار صربي (قرابة 30 ألف يورو) لتجنب عقوبة السجن.

وعاد يوفيتش -الذي سجل هدفين فقط منذ انضمامه إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو من آينتراخت فرانكفورت في 2019- إلى صربيا حين أربك وباء كوفيد-19 الرياضة العالمية في مارس/آذار الماضي.

وزادت متاعب المهاجم الصربي بإصابته بكسر في القدم في مايو/أيار ليغيب عن معظم مشوار ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني.

وشارك أساسيا في مباراتين فقط من 8 خاضها ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، ولم يدخل التشكيلة منذ الفوز على ريال بلد الوليد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء آخر هدف سجله في الفوز 4-1 على مضيفه أوساسونا في فبراير/شباط.