في ألمانيا.. كورونا يضرب كرة القدم ولا يقترب من رواتب اللاعبين

رغم التأثير الكبير لجائحة كورونا على كرة القدم، فإنه لا يفترض باللاعبين في ألمانيا الشعور بالخوف إزاء رواتبهم، إذ ليست هناك طرق حقيقية لدى الأندية لتخفيض تلك الرواتب، وإنما يمكن أن يتم ذلك فقط بشكل طوعي.

ولم يكن كريستيان ستريش المدير الفني لفريق فرايبورغ سعيدا للغاية عندما نشر إيرميدين ديميروفيتش مهاجم الفريق صورة سيارته الرياضية الجديدة عبر "إنستغرام"، ووصف تصرف اللاعب بأنه "ساذج".

غير أن ستريش أكد في الوقت نفسه، "نعيش في دولة حرة وديميروفيتش يمكنه فعل ما يريده بأمواله".

ومع ذلك، يعد التباهي بالأشياء باهظة الثمن أمرا غير مفضل نظرا لأن الكثيرين في ألمانيا وغيرها يعانون من مصاعب مالية في الوقت الحالي بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتخشى الأندية على صورتها من مثل هذه المنشورات التي نشرها ديميروفيتش، ولكن بشكل عام، يعد اللاعبون في وضع آمن، على الأقل حاليا، فيما يتعلق بدخلهم المادي.

وقال كريستيان هوفز الخبير في قانون العمل الألماني، والذي ينتمي لشركة "هينغلر مولر" القانونية الألمانية "إذا كان على لاعب كرة القدم أن يخشى شيئا، فهو السؤال: ماذا سيحدث عندما ينتهي عقدي، أو إذا أفلس النادي؟".

وذكر غريغور رايتر، المدير الإداري لرابطة وكلاء كرة القدم في ألمانيا، أن أغلب اللاعبين مرتبطون بعقود وُقّعت قبل أزمة الوباء ولا يمكن تغييرها، وأن تخفيض الأجور يمكن أن يتم بشكل طوعي فقط.

ويرى رايتر أن الأمور تتوقف بشكل كبير على موعد عودة الجماهير من جديد إلى الملاعب، وهو ما سيرفع دخل الأندية بشكل أكبر.

وقال رايتر إن تقليص الرواتب بشكل طوعي يكون بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وذلك في الوقت الذي يتقاضى فيه العديد من اللاعبين عشرات الملايين.

وأصبحت الرواتب تمثل مشكلة من جديد بعد إجراءات الإغلاق التي اتخذت في ألمانيا مجددا خلال الفترة الماضية، ومن بينها عدم السماح بحضور مشجعين في الملاعب.

وذكر نادي شالكه المتعثر ماليا أنه توصل إلى "تسوية ودية جيدة" مع لاعبيه، بينما كان الوضع مختلفا في ماينز الذي شهد إضرابا من جانب اللاعبين احتجاجا على استبعاد المهاجم آدم شالاي من الفريق الأول.

وقال هوفز إن الحلول التطوعية تعد هي الوحيدة المتاحة، وعقود لاعبي كرة القدم لا تتضمن -حتى- بندا يتعلق بإشعار بالفصل.

وقد يتغير الوضع فقط إذا تقدم النادي بطلب إعلان إفلاس، حسب ما قاله هوفز الذي أضاف أن "العقود التي تتضمن رواتب كبيرة لن تساوي الكثير حينذاك".

وطالب كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني، الأندية بتقليص التكاليف، وهو ما لا ينطبق فقط على العاملين والإداريين وإنما على رواتب اللاعبين، حيث ذكر آخر تقرير للرابطة أن رواتب اللاعبين والمدربين في البوندسليغا وصلت إلى 1.4 مليار يورو.

كما طالبت الكيانات الجماهيرية بطريقة جديدة للتعامل مع الوضع، كما أنه تجري مناقشة وضع سقف للرواتب من قبل فريق عمل مكلف من جانب الرابطة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، لكن شايفرت دعا إلى "المحاولة على الأقل"، لأن وضع مثل هذا السقف سيقلص أيضا من الرسوم الخاصة بالوكلاء والصفقات.

وكان أولي هوينيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ قد انتقد وكيل أعمال المدافع ديفيد ألابا بسبب المبالغة في الطلبات، وربما لن يجد ألابا صعوبة كبيرة في إيجاد فريق آخر إذا لزم الأمر، لكن الأمر يبدو صعبا للغاية بالنسبة للاعب في الدرجة الثانية مثل مارسيل هيلر.

وقال هيلر -الذي لم يجدد عقده مع دارمشتات بعد نهاية الموسم الماضي ولم يجد فريقا آخر لفترة قبل أن ينضم إلى بادربورن الشهر الماضي- "لم أتخيل أنني سأواجه مثل هذا الوضع".