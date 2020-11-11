بينالدو أم بيسي؟.. رونالدو وميسي ولقب "ملك" ركلات الجزاء

"بينالدو" لقب يطلقه كارهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس عليه ويعتبرون أن جل الأهداف التي سجلها بمسيرته -التي تتجاوز 700 هدف- جاءت من ركلات جزاء، ولكن هذا الموسم بدا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة يستحق لقب "بيسي" بعد تسجيله 6 من أهدافه الـ7 مع برشلونة ومنتخب بلاده من ركلات جزاء.

ولكن ماذا تقول الأرقام ومن يستحق لقب "ملك" ركلات الجزاء؟

منذ عام 2000 يتصدر رونالدو وبفارق كبير قائمة أعلى اللاعبين تسجيلا من ركلات جزاء، فيما يأتي من النتائج.