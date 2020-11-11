البث الحي
كرة قدم

بينالدو أم بيسي؟.. رونالدو وميسي ولقب "ملك" ركلات الجزاء

رونالدو (يسار) ملك مسددي ركلات الجزاء دون منازع (وكالات)
رونالدو (يسار) ملك مسددي ركلات الجزاء دون منازع (وكالات)
11/11/2020

"بينالدو" لقب يطلقه كارهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس عليه ويعتبرون أن جل الأهداف التي سجلها بمسيرته -التي تتجاوز 700 هدف- جاءت من ركلات جزاء، ولكن هذا الموسم بدا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة يستحق لقب "بيسي" بعد تسجيله 6 من أهدافه الـ7 مع برشلونة ومنتخب بلاده من ركلات جزاء.

ولكن ماذا تقول الأرقام ومن يستحق لقب "ملك" ركلات الجزاء؟

منذ عام 2000 يتصدر رونالدو وبفارق كبير قائمة أعلى اللاعبين تسجيلا من ركلات جزاء، فيما يأتي من النتائج.

  1. رونالد: 135 هدفا من ركلات جزاء
  2. ميسي: 99 هدفا
  3. الإيطالي فرانشيسكو توتي: 80 هدفا
  4. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 76 هدفا
  5. الإنجليزي فرانك لامبارد: 67 هدفا
  6. البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 60 هدفا
  7. الأورغوياني إدينسون كافاني: 59 هدفا
  8. البرازيلي رونالدينيو: 55 هدفا
  9. الإيطالي ديل بيرو: 52 هدفا
  10. البلجيكي إدين هازارد: 52 هدفا
المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

هل انتهت حقبة ميسي ورونالدو؟

أحدث غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، للمرة الأولى منذ 10 سنوات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدو الـ"بينالدو".. هل الأرقام تفسر إن كان يستحق اللقب؟

من المعروف أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أحد أفضل مسدد ركلات الجزاء في العالم، ولكن كارهي اللاعب ومحبي منافسيه خاصة الأرجنتيني ليونيل ميسي يطلقون عليه لقب "بينالدو" في إشارة إلى أن معظم أهدافه التي تجاوزت سبعمئة من ركلات جزاء، ولكن ماذا تقول الأرقام، وهل يستحق هذا اللقب؟

المزيد من كرة قدم

في ألمانيا.. كورونا يضرب كرة القدم ولا يقترب من رواتب اللاعبين

خفض رواتب اللاعبين يمكن أن يتم فقط بشكل طوعي (رويترز)

أعد الأموال.. برشلونة لنيمار: حان وقت الحساب

نيمار لعب بقميص برشلونة في الأعوام بين 2013 و2017 وفاز بعدة ألقاب (غيتي)

بريميرليغ.. دراما كرة القدم حتى آخر نفس

ليستر حصد هذا الموسم 3 نقاط أكثر مما حصد بأول 8 جولات في 2015 عندما ظفر بلقب البريميرليغ (رويترز)

"الفار" في إنجلترا.. حكام كسالى وأخطاء بالجملة

هاكيت: يبدو أن هناك عدم تحمل للمسؤولية وهؤلاء الحكام ليسوا هواة (رويترز)
الأكثر قراءة

ردود 45 ولاية بشأن مزاعم التزوير وبنسلفانيا تجيب عن: هل يفقد بايدن الفوز بإلغاء البطاقات المتنازع عليها؟

(الجزيرة)

7 أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا الجديد.. وخبران سيئان

أثناء وجود القنصل الفرنسي.. جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

صور متداولة للهجوم على مواقع التواصل

اتفاق قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.. هذا دور تركيا وهذه مكاسبها

تركيا تعتبر الرابح الأكبر بعد أذربيجان من اتفاق وقف النار بقره باغ (وكالة الأنباء الأوروبية)