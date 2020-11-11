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"الفار" في إنجلترا.. حكام كسالى وأخطاء بالجملة

هاكيت: يبدو أن هناك عدم تحمل للمسؤولية وهؤلاء الحكام ليسوا هواة (رويترز)
هاكيت: يبدو أن هناك عدم تحمل للمسؤولية وهؤلاء الحكام ليسوا هواة (رويترز)
11/11/2020

قال كيث هاكيت الرئيس السابق للجنة الحكام في إنجلترا، إن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يتمتعون بكفاءة عالية، كما أن تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد لا تؤدي الغرض واللعبة أصبحت "مرتبكة" أمام لمسات اليد.

وأثار نظام حكم الفيديو المساعد "الفار" (VAR) الجدل مجددا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" الموسم وكذلك احتساب ركلات جزاء بسبب لمسات اليد، وسط استياء من النقاد.

ويعتقد هاكيت الحكم بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى 1994، أن نظام حكم الفيديو يحتاج للمراجعة كما أن حكام الملعب بحاجة للتركيز في أنفسهم.

وأضاف هاكيت "معايير التحكيم تراجعت. عندما كنت أدير لجنة الحكام كنا نحظى بعشرة حكام أو أكثر من المستوى العالمي وبميزانية 5 ملايين جنيه إسترليني (6.6 ملايين دولار)، أما الآن فيوجد حكمان فقط من الصفوة والميزانية أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني".

وفي الواقع يسمح الاتحاد الدولي (الفيفا) بثلاثة حكام من "الصفوة" في كل دولة.

وتابع هاكيت "يبدو أن هناك عدم تحمل للمسؤولية، وهؤلاء الحكام ليسوا هواة ويحصلون على رواتب من ستة أرقام ويجب أن يرتقوا".

وواصل "يوجد حكام أفضل في أوروبا. تحدث 3 أو 4 أخطاء بارزة في كل أسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز الآن أو قد تحدث 3 أخطاء في المباراة الواحدة والمعايير ليست جيدة بما يكفي".

وخلال فترة توليه رئاسة لجنة الحكام، لعب هاكيت دورا بارزا في إدخال تكنولوجيا مراقبة خط المرمى في البريميرليغ.

وبدأت الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين المدربين والجماهير.

المصدر : وكالات

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