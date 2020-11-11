أعد الأموال.. برشلونة لنيمار: حان وقت الحساب

يتجه برشلونة لمقاضاة نجمه السابق نيمار ومطالبته بإعادة أكثر من 10 ملايين يورو، بعد أن دفع مبالغ إضافية للنجم البرازيلي خلال فترة وجوده في النادي (2013-2017).

وخلصت النتائج إلى أنه بعد التدقيق الضريبي -الذي غطى الفترة المالية 2015- أن البلوغرانا دفع مبالغ كبيرة لنيمار ويتطلع الآن لاستعادة الأموال.

وأشارت صحيفة "إل موندو" الإسبانية (El Mundo) -التي كشفت هذه المعلومات- إلى أن وكالة الضرائب زعمت أن البرازيلي استفاد من "الإثراء غير المشروع" لأن برشلونة دفع مبلغا إجماليا أكبر من مستحقاته الموجودة في عقده.

نتيجة لذلك، رفع العملاق الكتالوني دعوى قضائية على أساس "الدفع الإضافي" لكن وكالة الضرائب أخطرت برشلونة بأنه إذا لم يتم حل الموقف بطريقة ودية، فإن الأموال الإضافية المدفوعة (10.2 ملايين يورو) ستُعتبر "تبرعا" من النادي لنيمار.

يذكر أن نيمار أحد أعلى الأشخاص المدينين للخزانة الإسبانية، ووفقا للنتائج الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي فإن النجم البرازيلي مدين بأكثر من 34.6 مليون يورو.