5 أشياء رئيسية تحسم رحيل ميسي أو استمراره مع برشلونة

ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيأخذ 5 أشياء رئيسية في الاعتبار عند اتخاذ قرار التوقيع على عقد جديد مع برشلونة أو الرحيل عن كامب نو.

وحاول ميسي الرحيل عن النادي بعد الهزيمة التاريخية للبلوغرانا 2-8 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا لكنه تراجع في النهاية عن الرحيل، وقرر البقاء الموسم الحالي وهو الأخير في عقده مع برشلونة.

ووفقا للصحيفة فإن العوامل الخمسة التي ستؤثر على قرار ميسي بتجديد عقده أو الرحيل عن برشلونة كالتالي:

1- رئيس النادي

يتردد في أروقة النادي أن العامل الأكثر أهمية لميسي هو من سيحل مكان رئيس النادي المستقيل جوزيب ماريا بارتوميو في كامب نو، حيث لا يريد ميسي رئيسا بنفس مواصفات الرئيس المستقيل الذي امتد خلافه مع قائد الفريق طويلا حتى أدى لاستقالته نهاية الشهر الماضي.

وسيكون مفتاح تجديد ميسي في يد الرئيس الجديد إذا استطاع أن يقنع النجم الأرجنتيني بالبقاء كأسطورة مدى الحياة في النادي الكتالوني.

2- المدير الرياضي

وذكرت ماركا أنه قبل أن يتخذ ميسي قراره يريد معرفة ما سيحدث خلال السنوات القليلة المقبلة فيما يتعلق بدور المدير الرياضي بعدما دخل في تلاسن كلامي مع المدير السابق إريك أبيدال أدى إلى إقالته في أغسطس/آب الماضي، وتولي رامون بلانيس المنصب بدلا منه.

وعلى عكس أبيدال حاول بلانيس منذ اليوم الأول كسب ود ميسي من خلال تصريحاته المتتالية، ومنها قوله "لا نفكر في أي نوع من الرحيل لأن ما نريده هو بقاء ميسي، نحن نحترم ليو بشكل كبير".

كما صرح بقوله "أعتقد أن المستقبل إيجابي. أنا متفائل. نحن بحاجة إلى لاعبين ذوي خبرة مثله، وكذلك لاعبين من أجل مستقبل الفريق. نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار العلاقة بين برشلونة وميسي".

3- المدرب

يهتم ميسي أيضا بمعرفة خطط النادي فيما يتعلق بالمدرب خلال السنوات القليلة المقبلة، للتأكد من أنها تتماشى مع وجهة نظره بالنسبة لمدرب البلوغرانا.

ويتولى المدرب الهولندي رونالد كومان تدريب برشلونة منذ أغسطس/آب الماضي، لكن النتائج ليست على ما يرام ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول الليغا برصيد 11 نقطة فقط من 7 مباريات حيث لم يفز خلال 5 مباريات الأخيرة سوى في مباراة واحدة فقط.

4- الانتقالات

كما يهتم ميسي بمعرفة خطط برشلونة خلال فترات الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما أقدم النادي على "طرد" صديقه ورفيقه لسنوات في هز الشباك لويس سواريز، مما جعله ينتقل إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

ويرى ميسي أن برشلونة أخطأ في تعامله مع أقرب أصدقائه، ولم يحترم تاريخ سواريز ثاني هدافي الفريق على مر تاريخه بعد ميسي.

وفي رسالة عاطفية تعكس صدمته قال ميسي عبر حسابه على إنستغرام معلقا على رحيل سواريز "لا شيء يفاجئني بعد الآن".

5- شكل الفريق

يخطط ميسي أيضا لمراقبة وتقييم مستواه وشكل الفريق هذا الموسم، حيث لن يقبل بالبقاء في فريق فاشل أو إذا لم يستطع هو أن يقدم مستواه المعهود مع برشلونة الذي سيكون لزاما عليه الاحتفاظ بهدافه التاريخي (ميسي) إذا أراد الارتقاء والمنافسة على لقب الدوري.