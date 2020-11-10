سان جيرمان يؤكد سعيه لضم رونالدو وتجديد التعاقد مع نيمار ومبابي

كشف البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه بدأ في المهمة الصعبة المتمثلة في تجديد عقدي نجميه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، وأن بطل الدوري الفرنسي يسعى أيضا لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث ليوناردو -في بث مباشر عبر حساب النادي على فيسبوك- عن تجديد تعاقد سان جيرمان مع بعض نجومه قائلا "لقد بدأنا الحديث مع الجميع، فكرة تجديد نيمار موجودة، نحن في البداية".

وسُئل عن موقف مبابي وحقيقة انتقاله إلى مدريد، فقال إن التواصل والوعود سمة الأندية الإسبانية التي تختلف عن سان جيرمان الذي يوجد له مالك، مؤكدا أن بطل الدوري الفرنسي لا يقدم وعودا بل حقيقة وأنه يعتمد على العلاقة والتواصل المباشر مع النجم الفرنسي.

لكن ليوناردو وضع هامشا لرحيل مبابي أو نيمار أو حتى كليهما عن باريس بقوله "سنحاول الاحتفاظ بكليهما، من الصعب الاحتفاظ بالأفضل في العالم".

وردا على شائعات ربطت نجم يوفنتوس رونالدو بالانتقال إلى سان جيرمان، فتح ليوناردو الباب أمام انتقال "الدون" إلى باريس ليؤكد أنهم يسعون للتعاقد معه بالفعل "لا يمكن تفويت الأسئلة حول النجم البرتغالي، اليوم في كرة القدم لا نعرف ما سيحدث. ربما يستيقظ رونالدو غدا ويقول إنني أريد اللعب في مكان آخر. من يستطيع التعاقد معه، إنها دائرة مغلقة وباريس سان جيرمان في هذه الدائرة".