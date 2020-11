"لاعب من طراز عالمي".. جماهير البريميرليغ تفضل انضمام زياش لفريقها ولامبارد يمدحه

تفوق النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط فريق تشلسي على نجم أستون فيلا الإنجليزي جاك غريليش، وذلك في استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) للجماهير لاختيار لاعبها المفضل من بين النجمين المتألقين مع نادييهما في الأسابيع الأخيرة.

وطرح الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويتر تساؤلا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاختيار بين زياش وغريليش، قائلا "من تفضل في فريقك؟"، مع وضع صورة للاعبين واستفتاء باسم كل نجم على حدة للاختيار بينهما.

Who would you prefer in your team?

وشارك في الاستفتاء نحو 19 ألف مشجع، وحصل النجم المغربي على نسبة 58.3% من الأصوات، متغلبا على منافسه غريليش الذي كان نصيبه 41.7% من نسبة التصويت.

وكان مدرب "البلوز" فرانك لامبارد وجماهير النادي قد أشادوا كثيرا بزياش في الأيام الماضية، بعد تألقه اللافت ومساهمته بنسبة كبيرة في الانتصارات الأخيرة التي حققها نادي تشلسي من خلال صناعة وتسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

A post shared by Chelsea FC (@chelseafc) on Nov 7, 2020 at 2:39pm PST

View this post on Instagram

وامتدح لامبارد اللاعب زياش بعد الفوز 4-1 على شيفيلد أول أمس الأحد قائلا "إنه لاعب من طراز عالمي، أعطانا أفضلية إضافية وخطورة مختلفة، لديه قدرة على تمرير الكرة الأخيرة أو الكرة العرضية وصناعة الأهداف واختراق دفاعات المنافسين، يرى التمريرة ولا يخاف تجربتها".

Pat Nevin on a standout week for Hakim Ziyech!

📲 Tune in to Matchday Live from 6.50pm (UK) for the latest player analysis and discussion! #CHEREN

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2020