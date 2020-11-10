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"لاعب من طراز عالمي".. جماهير البريميرليغ تفضل انضمام زياش لفريقها ولامبارد يمدحه

لامبارد (يسار) امتدح زياش وقال إنه من طراز عالمي (رويترز)
لامبارد (يسار) امتدح زياش وقال إنه من طراز عالمي (رويترز)
10/11/2020

تفوق النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط فريق تشلسي على نجم أستون فيلا الإنجليزي جاك غريليش، وذلك في استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) للجماهير لاختيار لاعبها المفضل من بين النجمين المتألقين مع نادييهما في الأسابيع الأخيرة.

وطرح الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويتر تساؤلا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاختيار بين زياش وغريليش، قائلا "من تفضل في فريقك؟"، مع وضع صورة للاعبين واستفتاء باسم كل نجم على حدة للاختيار بينهما.

وشارك في الاستفتاء نحو 19 ألف مشجع، وحصل النجم المغربي على نسبة 58.3% من الأصوات، متغلبا على منافسه غريليش الذي كان نصيبه 41.7% من نسبة التصويت.

وكان مدرب "البلوز" فرانك لامبارد وجماهير النادي قد أشادوا كثيرا بزياش في الأيام الماضية، بعد تألقه اللافت ومساهمته بنسبة كبيرة في الانتصارات الأخيرة التي حققها نادي تشلسي من خلال صناعة وتسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وامتدح لامبارد اللاعب زياش بعد الفوز 4-1 على شيفيلد أول أمس الأحد قائلا "إنه لاعب من طراز عالمي، أعطانا أفضلية إضافية وخطورة مختلفة، لديه قدرة على تمرير الكرة الأخيرة أو الكرة العرضية وصناعة الأهداف واختراق دفاعات المنافسين، يرى التمريرة ولا يخاف تجربتها".

المصدر : خدمة سند

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