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ريال مدريد في "المستايا".. ليلة للنسيان ورقمان سلبيان

الملكي تلقى أثقل هزيمة تحت إدارة زيدان (غيتي)
الملكي تلقى أثقل هزيمة تحت إدارة زيدان (غيتي)
10/11/2020

يبدو أن الأحاديث حول خسارة ريال مدريد القاسية أمام مضيفه فالنسيا الأحد الماضي 1- 4 لن تنتهي قريبا خاصة أن الإعلام الإسباني لا يزال ينشر أرقاما وإحصاءات تتعلق بهذه المباراة.

وتتحدث صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن أن فالنسيا كتب التاريخ في الدوري وأصبح أول فريق يحصل على 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة ضد ريال مدريد بالليغا.

وفي تاريخ الليغا الممتد لأكثر من 90 عاما، 10 فرق فقط احتسب ضدها 3 ركلات جزاء بمباراة واحدة، بينها خيتافي (عام 2015) وسبورتينغ خيخون (عام 2016) اللذين احتسبا ضدهما 4 ركلات جزاء بمباراة واحدة.

وعن الرقم القياسي الذي حققه "الخفافيش" قال المدرب خافي غارسيا "لم أكن أعلم بهذا الرقم من قبل، هذا حدث في المباراة لأن الظروف فرضته ولو كان هناك أخطاء إضافية لاحتسب الحكم المزيد من ركلات الجزاء". في المقابل رفض زين الدين زيدان مدرب "الملكي" الحديث عن هذا الموضوع مكتفيا بالقول "لا أعلق على قرارات التحكيم".

كما أصبح الإسباني كارلوس سولير ثاني لاعب في تاريخ فالنسيا يسجل ثلاثية بمرمى ريال مدريد.

أما الأسوأ ليلة ملعب "ميستايا" فكان أنها الخسارة الأثقل في مسيرة زيدان كمدرب للميرينغي، فبعد الخسارتين بثلاثية نظيفة أمام كل من برشلونة في الليغا وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال، اهتزت شباك الريال بـ 4 أهداف لأول مرة تحت إدارة هذا المدرب الفرنسي.

ولخص زيدان نفسه الليلة الليلاء بقوله "علينا تحليل ما الذي نفعله بشكل خاطئ؛ لأن أي شيء صغير قد يسبب لنا العديد من الصعوبات.. بمجرد أن استقبلنا الهدف الأول لم نستطع العودة للمباراة، العديد من الأشياء كانت ضدنا".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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مما لا شك فيه أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتحمل مسؤولية كبيرة في خسارة فريقه القاسية أمس 1-4 أمام فالنسيا بالليغا، إذ إنه مصر على مشاركة "الحرس القديم" وتطبيق رؤيته الخاصة.

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