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تقام في قطر.. الأندية الصينية واثقة من المشاركة في دوري الأبطال لشرق آسيا

شنغهاي سيبغ أحد الفرق التي تنتظر الموافقة للسفر إلى الدوحة (رويترز)
شنغهاي سيبغ أحد الفرق التي تنتظر الموافقة للسفر إلى الدوحة (رويترز)
10/11/2020

يثق مسؤولو الأندية الصينية في الحصول على موافقة السلطات المحلية للسفر إلى قطر، وخوض منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم عند استئناف المسابقة القارية الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر لرويترز أن الأندية الصينية الأربعة؛ غوانتشو إيفرغراند وبكين جوان وشنغهاي سيبغ وشنغهاي شينهوا، ما تزال تنتظر الموافقة الحكومية على مغادرة البلاد في ظل وجود قيود لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ومن المفترض سفر الأندية إلى الدوحة في 14 الشهر الجاري لخوض منافسات دور المجموعات، حيث ستقام أول مباراة بعدها بأربعة أيام، ويثق المسؤولون في الحصول على تلك الموافقة.

وقال مصدر "ما أزال أخوض إجراءات الحصول على الموافقة الحكومية.. ما تزال الأندية تعمل مع الحكومة المحلية؛ لكن أعتقد أننا سنسافر".

وتوقفت بطولة دوري أبطال آسيا في مارس/آذار بسبب الجائحة، بينما أقيمت منافسات الغرب في قطر خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وسيحدث الأمر نفسه لمنطقة الشرق.

وفاز بيروزي الإيراني على النصر السعودي في قبل نهائي دوري الأبطال ليمثل الغرب في نهائي المسابقة القارية، وينتظر الفائز من منطقة الشرق بالدوحة في 19 الشهر المقبل.

المصدر : وكالات

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