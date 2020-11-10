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الدوريات الخمسة الكبرى.. المتصدرون والهدافون

ليستر سيتي يتصدر جدول ترتيب البريميرليغ (رويترز)
ليستر سيتي يتصدر جدول ترتيب البريميرليغ (رويترز)
10/11/2020

دخلت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في فترة راحة طويلة بسبب المباريات الدولية للمنتخبات أو ما تعرف بـ"أيام الفيفا" والتي ستكون الأخيرة هذا العام.

وفي حين حافظ بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على تفوقهما في الدوري الألماني والفرنسي على الترتيب كان لافتا غياب كبار الدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية عن صدارة جدول الترتيب.

هذا على صعيد الفرق، أما بالنسبة لهدافي المسابقة فهناك أسماء قديمة اعتادت الوجود في قائمة الهدافين، في حين دخل آخرون على الخط بقوة وتصدروا المشهد.

نبدأ بأقوى بطولة في العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز:

  1. ليستر سيتي 18 نقطة
  2. توتنهام      17 نقطة
  3. ليفربول     17 نقطة
  4. ساوثهامبتون 16 نقطة
  5. تشلسي       15 نقطة

متصدر قائمة الهدافين

الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون): 8 أهداف

الدوري الإسباني:

  1. ريال سوسيداد 20 نقطة
  2. فياريال 18 نقطة
  3. أتلتيكو مدريد 17 نقطة
  4. ريال مدريد 16 نقطة
  5. غرناطة 14 نقطة

متصدر قائمة الهدافين

الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد): 8 أهداف

الدوري الإيطالي:

  1. ميلان 17 نقطة
  2. ساسولو 15 نقطة
  3. نابولي 14 نقطة
  4. روما 14 نقطة
  5. يوفنتوس 13 نقطة

متصدر قائمة الهدافين

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان): 8 أهداف

الدوري الألماني:

  1. بايرن ميونخ 18 نقطة
  2. لايبزيغ 16 نقطة
  3. دورتموند 15 نقطة
  4. باير ليفركوزن 15 نقطة
  5. يونيون برلين 12 نقطة

متصدر قائمة الهدافين

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 11 هدفا

الدوري الفرنسي

  1. باريس سان جيرمان 24 نقطة
  2. ليل 19 نقطة
  3. رين 18 نقطة
  4. مرسيليا 18 نقطة
  5. ليون 17 نقطة

متصدر قائمة الهدافين

الفرنسي بولايي ديا (ملعب ريمس): 8 أهداف

المصدر : مواقع إلكترونية

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