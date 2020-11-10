الدوريات الخمسة الكبرى.. المتصدرون والهدافون

عشرات ملايين اليوروهات أنفقتها الفرق الأوروبية على التعاقد مع اللاعبين رغم التداعيات المالية الكبيرة لجائحة كورونا.
دخلت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في فترة راحة طويلة بسبب المباريات الدولية للمنتخبات أو ما تعرف بـ"أيام الفيفا" والتي ستكون الأخيرة هذا العام.
وفي حين حافظ بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على تفوقهما في الدوري الألماني والفرنسي على الترتيب كان لافتا غياب كبار الدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية عن صدارة جدول الترتيب.
هذا على صعيد الفرق، أما بالنسبة لهدافي المسابقة فهناك أسماء قديمة اعتادت الوجود في قائمة الهدافين، في حين دخل آخرون على الخط بقوة وتصدروا المشهد.
نبدأ بأقوى بطولة في العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز:
متصدر قائمة الهدافين
الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون): 8 أهداف
الدوري الإسباني:
متصدر قائمة الهدافين
الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد): 8 أهداف
الدوري الإيطالي:
متصدر قائمة الهدافين
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان): 8 أهداف
الدوري الألماني:
متصدر قائمة الهدافين
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 11 هدفا
الدوري الفرنسي
متصدر قائمة الهدافين
الفرنسي بولايي ديا (ملعب ريمس): 8 أهداف