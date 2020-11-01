في الدوري الإيطالي.. رونالدو يعود ويسجل ويوفنتوس يفوز

بعد تعافيه من فيروس كورونا، عاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلعب دور "المنقذ" لفريقه يوفنتوس، بعدما أحرز هدفين قاد بهما فريقه للفوز 4-1 على مضيفه سبيزيا اليوم الأحد في المرحلة السادسة من المسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز ميلان 2-1 على مضيفه أودينيزي، ولاتسيو على مضيفه تورينو 4-3.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي تعادل في المرحلتين الماضيتين مع كروتوني وفيرونا، إلى 12 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد سبيزيا عند 5 نقاط في المركز 16.

وافتتح النجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل ليوفنتوس (16)، لكن توماس بوبيغا تعادل لسبيزيا (32)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتقمص رونالدو دور البطولة عقب نزوله إلى ملعب المباراة في الشوط الثاني، حيث أضاف الهدف الثاني ليوفنتوس (59)، قبل أن يضيف زميله البديل أدريان رابيو الهدف الثالث (68).

هدف الاسطورة الدون كريستيانو رونالدو 😍👏🔥pic.twitter.com/cvwjromCRz — . (@RKO06541054) November 1, 2020

وعاد "الدون" لهز الشباك مرة أخرى، بإحرازه الهدف الرابع ليوفنتوس وهدفه الشخصي الثاني (77 من ركلة جزاء)، نفذها بصورة رائعة على طريقة النجم التشيكي السابق أنتونين بانينكا.

الدوري الايطالي | سبيزا 1 × 4 يوفنتوس | هدف الرابع يوفنتوس رونالدو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/L89UUOVI0U — GOAL F24 (@vabulmgicd1327) November 1, 2020

وغاب رونالدو عن يوفنتوس عقب إصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في مباريات الأجندة الدولية الماضية، ليلقي هذا الغياب بظلاله على أداء يوفنتوس ونتائجه، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.