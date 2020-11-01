فكّ عقدته.. أرسنال يهزم مان يونايتد في عقر داره

انتزع أرسنال فوزا صعبا من مضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز نيوكاسل على إيفرتون 2-1، وساوثهامبتون على أستون فيلا 4 -3.

وسجّل هدف الفوز "للمدفعجية" لاعبه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الـ15.

وهذا الفوز هو الرابع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات، في حين أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لمانشستر يونايتد الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل بمباراة.

وأصبح أوباميانغ ثاني لاعب من أرسنال يسجل في شباك "المانيو" على ملعبهم "أولد ترافورد"، في مباراتين متتاليتين.

وأول لاعب حقق هذا الرقم كان التوغولي إيمانويل أديبايور، الذي سجل على ملعب أولد ترافورد في سبتمبر/أيلول 2006، وأبريل/نيسان 2008.

ويذكر أن أرسنال استطاع فكّ عقدته في "مسرح الأحلام"، بعدما عجز عن الفوز في معقل "الشياطين الحمر" بالبريميرليغ، في 13 مباراة متتالية (8 انتصارات و5 تعادلات) منذ سبتمبر/أيلول 2006.