عزز صدارته للدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود ميلان لفوز صعب على أودينيزي

واصل فريق ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على ضيفه سبارتا براغ التشيكي اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة في المسابقة.
عزز ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أودينيزي 2-1 في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي (18) وتعادل أودينيزي بهدف سجله رودريغو دي بول (48 من ركلة جزاء)، قبل أن يهدي زلاتان إبراهيموفيتش "الروسونيري" 3 نقاط ثمينة بتسجيله هدف الفوز (83).
ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الـ 18.
وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة، بينما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لأودينيزي بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة واحدة.