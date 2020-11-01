في غياب نيمار.. سان جيرمان يتغلب على نانت وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على غياب نجمه البرازيلي نيمار وواصل انتصاراته المتتالية في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز كبير 3-صفر على مضيفه نانت، يوم السبت، في الجولة التاسعة من المسابقة التي شهدت اليوم أيضا فوز رين على بريست 2-1.

وواصل سان جيرمان انتصاراته المتتالية وحقق فوزه السابع على التوالي، ليؤكد تخلصه من كبوة البداية بعد هزيمته في أول مباراتين بالموسم الحالي.

وعزز سان جيرمان صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 21 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام ليل ورين، وتجمد رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز الـ15.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل أندير هيريرا وكيليان مبابي وبابلو سارابيا أهداف المباراة في الدقائق 47 و65 من ضربة جزاء و88.

واستعاد رين نغمة الانتصارات بعد تعادلين وهزيمة واحدة وحقق الفوز الثمين اليوم ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف باريس سان جيرمان وليل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم بادر بريست بهز الشباك عن طريق فرانك هونورات في الدقيقة 57، ثم رد ريدن بهدفين سجلهما داميان دا سيلفا ونايف أكرد في الدقيقتين 66 و70.