تألقا في انطلاقة البريميرليغ.. إيفرتون وأستون فيلا يتجرعان الهزيمة

سقط فريق إيفرتون في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على أستون فيلا 4-3.

وسجل هدفي نيوكاسل كاليوم ويلسون (56 من ركلة جزاء و85)، في حين سجل هدف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليونين في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 13 نقطة في المركز الثاني، في وقت رفع فيه نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ساوثهامبتون فوزا صعبا من مضيفه أستون فيلا 4-3.

وسجل أهداف ساوثهامبتون يانيك فيسترغارد (20) وجيمس وارد (33 والأخيرة من الشوط الأول) وداني إنغز (58)، في حين سجل أهداف أستون فيلا تيرون منغس (62) وأولي واتكينز (الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء)، وجاك جريليش (الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة).

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس مؤقتا.