بالفيديو- جمع نقطتين من 4 مباريات.. برشلونة يواصل سقوطه بالليغا بخطأ ساذج من حارسه

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم السبت في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصل مجموع النقاط التي خسرها في 6 مباريات إلى 8 نقاط ويتقهقر للمركز الـ12 بفارق 8 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

وتقدم ألافيس بهدف بهدف في الدقيقة 31 نتيجة خطأ ساذج لا يغتفر ارتكبه الحارس البرازيلي لبرشلونة نيتو عندما ارتبك ولم يحسن التعامل مع تمريرة خلفية من زميله جيرار بيكيه لتمر الكرة بين قدميه ويسجل منها لويس ريوخا لألافيس في المرمى الخالي.

Pique e Neto dando aula de como se defende. pic.twitter.com/gp5FLEObNk — Fut TT (@OFutTT) October 31, 2020

وبعد دقيقتين من طرد بيليتيرو رمايو لاعب ألافيس في الدقيقة 62 لحصوله على إنذارين، تعادل برشلونة بهدف سجله أنطوان غريزمان.

واتسمت المباراة بالشد العصبي من الفريقين، وشهدت إضافة إلى الطرد 7 إنذارات من بينها بطاقة صفراء نالها قائد برشلونة ليونيل ميسي لتصويبه الكرة نحو الحكم اعتراضا على أحد قراراته.

وحصد برشلونة، الذي خسر 1-3 أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي، نقطتين فقط من آخر 4 مباريات في الليغا ليقبع فريق المدرب الهولندي رونالد كومان في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

وبفارق الأهداف فقط يحتل ألافيس المركز الـ13 خلف برشلونة برصيد 8 نقاط أيضا.

وشهدت المباراة ضياع العديد من الفرص التي سنحت للفريقين، خاصة برشلونة الذي يعاني هجوميا ولديه أزمة في إنهاء الهجمات بشكل جيد، ولم يحسن استغلال النقص العددي لمنافسه واقتناص الفوز طوال نصف ساعة تقريبا.

وهذا التعادل هو الثاني لبرشلونة، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، في الليغا هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما، في حين أصبح هذا التعادل هو الثاني لألافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات.