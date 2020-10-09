شاهد.. ليفربول يحتفى بمرور 5 سنوات على تعيين كلوب بأجمل اللحظات

احتفى نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمناسبة مرور 5 سنوات على قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي أعاد النادي لمنصات التتويج بعد غياب طويل.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الكثير من المنشورات والتغريدات التي تتضمن صورا ومقاطع فيديو توثق أهم إنجازات كلوب وأجمل لحظاته مع النادي.

وحصدت الفيديوهات ملايين المشاهدات، وتفاعل معها مغردون مبدين إعجابهم بما حققه كلوب مع النادي في السنوات الخمس التي قضاها حتى الآن.

#كلوب_خمس_سنوات: وما زالت القصة مستمرة… كلوب يتحدث عن أهم 10 لحظات حاسمة من رحلته مع الريدز حتى الآن! 👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2020

وحقق كلوب خلال سنواته الخمس ألقابا عدة مع الريدز، أهمها وأغلاها بالنسبة لجماهير النادي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 الذي غاب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019.

سعادة، فخر، نجاح.. شعور لا يوصف من مدربنا يورغن كلوب عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا 2019 ❤️#كلوب_خمس_سنوات pic.twitter.com/IgIi0OurJe — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2020

بعد مرور 5 سنوات على تواجد يورغن كلوب في ليفربول.. دعنا نتعرف على اختياراتك المفضلة في تلك الفترة 👇 لحظة لا تُنسى؟

المباراة المفضلة لديك؟

أكثر هدف احتفلت به؟#كلوب_خمس_سنواتpic.twitter.com/iKMmBQOKXV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2020

وكان كلوب قد وعد النادي عند تعاقده في 2015 بتحقيق البطولات خلال 4 سنوات، وهي مدة عقده الذي جدده النادي الذي صرح بأن المدرب الألماني وعد فأوفى.

⚡️ 5 سنوات تعني الكثير لمشجعي الريدز ❤️#كلوب_خمس_سنوات https://t.co/hfGi2qXvBM — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2020

"لا يمكنني نسيان هذه اللحظة التي تلقيت فيها مكالمة من وكيل أعمالي يخبرني فيها بأن ليفربول مهتم بالتعاقد معي، وقتها شعرت بأن هناك شيئاً ما مثير للاهتمام" ❤️ يورغن كلوب يتحدث عن بداية رحلته مع الريدز 🔴#كلوب_خمس_سنوات pic.twitter.com/7TjZJ0IYFO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2020

شاهد جميع اللقطات المميزة والطريفة "GIF" لمدربنا يورغن كلوب 🤩#كلوب_خمس_سنوات — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2020