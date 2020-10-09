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شاهد.. ليفربول يحتفى بمرور 5 سنوات على تعيين كلوب بأجمل اللحظات

كلوب قاد ليفربول للفوز بلقب البريميرليغ بعد غياب دام 30 عاما (رويترز)
كلوب قاد ليفربول للفوز بلقب البريميرليغ بعد غياب دام 30 عاما (رويترز)
8/10/2020

احتفى نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمناسبة مرور 5 سنوات على قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي أعاد النادي لمنصات التتويج بعد غياب طويل.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الكثير من المنشورات والتغريدات التي تتضمن صورا ومقاطع فيديو توثق أهم إنجازات كلوب وأجمل لحظاته مع النادي.

وحصدت الفيديوهات ملايين المشاهدات، وتفاعل معها مغردون مبدين إعجابهم بما حققه كلوب مع النادي في السنوات الخمس التي قضاها حتى الآن.

وحقق كلوب خلال سنواته الخمس ألقابا عدة مع الريدز، أهمها وأغلاها بالنسبة لجماهير النادي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 الذي غاب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019.

وكان كلوب قد وعد النادي عند تعاقده في 2015 بتحقيق البطولات خلال 4 سنوات، وهي مدة عقده الذي جدده النادي الذي صرح بأن المدرب الألماني وعد فأوفى.

المصدر : خدمة سند

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