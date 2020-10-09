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إنجلترا تهزم ويلز بثلاثية وساحل العاج تقتنص التعادل على ملعب بلجيكا

إنغز يسجل هدف إنجلترا الثالث بضربة خلفية مزدوجة (غيتي)
إنغز يسجل هدف إنجلترا الثالث بضربة خلفية مزدوجة (غيتي)
8/10/2020

حقق منتخب إنجلترا فوزا معنويا كبيرا 3-صفر على ضيفه الويلزي، في حين تعادلت بلجيكا بملعبها مع ساحل العاج 1-1 في مباراتين وديتين يوم الأربعاء ضمن استعدادات المنتخبات الأوروبية لاستئناف بطولة دوري الأمم لكرة القدم.

وسجل ثلاثية المنتخب الإنجليزي، دومينيك كالفيرت ليوين وكونور كودي وداني إنغز في الدقائق 26 و53 و63 على الترتيب.

ويستعد منتخب إنجلترا لاستقبال منتخبي بلجيكا والدانمارك يومي الأحد والأربعاء القادمين، ضمن المجموعة الثانية بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب "الأسود الثلاثة" المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف بلجيكا المتصدرة، بعد مرور جولتين من المجموعة.

في المقابل، يلعب منتخب ويلز خارج ملعبه مع منتخبي أيرلندا وبلغاريا في التاريخ نفسه، في إطار المجموعة الرابعة للقسم الثاني بالمسابقة القارية، حيث يتربع الفريق على الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب فنلندا.

ساحل العاج تقتنص التعادل
وفي مباراة أخرى، فشل المنتخب البلجيكي في الحفاظ على تقدمه بملعبه وتعادل مع ساحل العاج 1-1.

وبادر ميشي باتشوايي بالتسجيل لبلجيكا في الدقيقة 53، وعادل فرانك كيسي من ركلة جزاء لساحل العاج في الدقيقة 87.

ويستعد منتخب بلجيكا لملاقاة منتخبي إنجلترا وآيسلندا خارج ملعبه يومي الأحد والأربعاء المقبلين، ضمن المجموعة الثانية بالقسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

في المقابل، يلعب منتخب ساحل العاج مع مدغشقر في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة الحادية عشر للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الملاغاشي المتصدر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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