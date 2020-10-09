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هكذا ضرب كورونا سوق الانتقالات في مقتل

أندية البريميرليغ أنفقت 1.25 مليار دولار في الميركاتو الصيفي (غيتي)
أندية البريميرليغ أنفقت 1.25 مليار دولار في الميركاتو الصيفي (غيتي)
9/10/2020

أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن فيروس كورونا أدى إلى تقليل الانتقالات بنسبة 18% خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض إجمالي نفقات الانتقالات لنحو 30%، ليصل إلى مستوى مماثل لعام 2016.

يذكر أن فترة الانتقالات هذه المرة استمرت شهرا زائدا عن المعتاد، وأغلقت في الخامس من الشهر الجاري.

وفي فترة الانتقالات في 2019، تم إنفاق 5.8 مليارات دولار، مقارنة بـ3.92 مليارات دولار بعدها بعام. وأغلب الأموال التي أنفقت كانت في إنجلترا، حيث أنفقت الأندية هناك 1.25 مليار دولار، وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ544 مليون دولار.

وأنفقت الأندية الإسبانية 486.6 مليون دولار، وأندية فرنسا 455.2 مليون دولار، وجاءت الأندية الألمانية في المركز الخامس بـ384.3 مليون دولار.

المصدر : وكالات

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