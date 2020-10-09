ميسي يقود الأرجنتين للفوز بتصفيات مونديال قطر 2022 وسواريز يسجل بفوز أوروغواي على تشيلي

قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني لفوز ثمين 1-صفر على الإكوادور في مستهل تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر التي شهدت فوز أوروغواي 2-1 على تشيلي.

أقيمت المباراة على ملعب لابوموبونيرا الشهير بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من ضربة جزاء.

ليو ميسي : كان من المهم البدء بالفوز لأننا نعرف مدى صعوبة التصفيات.

المباريات دائما صعبة ، كنا نتوقع هذا المستوى ولم نلعب منذ سنة تقريبا.

كما ان القلق يجعل الامر صعبا

pic.twitter.com/r41U2IR7xN — 𝔹𝕒𝕣𝕔̧𝕒 𝕊𝕥𝕒𝕗𝕗 (@Barca_Staff) October 9, 2020

وفي المباراة الأخرى، وبهدف في الوقت بدل الضائع سجله ماكسيميليانو غوميز، أفلت منتخب أوروغواي من فخ التعادل بملعبه مع تشيلي وحسم المباراة لصالحه 2-1.

وسجله لويس سواريز هدف أوروغواي الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 39، وعادل أليكسيس سانشيز لتشيلي في الدقيقة 55 ليتأزم الموقف حتى هدف الفوز القاتل.

وتقام تصفيات أميركا الجنوبية بمشاركة المنتخبات العشرة بالقارة بنظام الدوري، وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، في حين يخوض المنتخب الخامس الملحق الفاصل على التأهل للمونديال مع أحد منتخبات القارات الأخرى.