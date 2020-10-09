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قبل أيام من "ديربي الميرسيسايد".. هل يوجع خاميس ليفربول مجددا؟

خاميس صنع الأهداف الثلاثة في فوز ريال مدريد على ليفربول بثلاثية نظيفة موسم 2014-2015 من دوري الأبطال (غيتي-أرشيف)
خاميس صنع الأهداف الثلاثة في فوز ريال مدريد على ليفربول بثلاثية نظيفة موسم 2014-2015 من دوري الأبطال (غيتي-أرشيف)
9/10/2020

تسعة أيام متبقية على "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول ومضيفه إيفرتون متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مفاجئ.

واللاعب التي ستسلط الأضواء عليه في قيادة "التوفيز" إلى الفوز هو النجم الكولومبي خاميس رودريغيز الذي أوجع "الريدز"، عندما كان لاعبا في ريال مدريد.

وتعود المباراة إلى 6 سنوات يوم حل "الريدز" بقيادة المدرب براندن رودجرز، ضيفا على الملكي -بقيادة كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الحالي- في البرنابيو بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وخسر يومها ليفربول بـ 3 أهداف نظيفة كانت من صناعة الدولي الكولومبي وبينها هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي اختير أجمل هدف في المسابقة القارية الأم موسم 2014-2015.

ويستغل أنشيلوتي الضربة المعنوية السلبية التي تلقاها رجال يورغن كلوب بالخسارة أمام أستون فيلا 2-7، وأيضا تألق خاميس الذي سجل 3 أهداف وصنع مثلها في 5 مباريات بالبريميرليغ.

واختير اللاعب من أكثر من صحيفة رياضية ووكالة متخصصة من بين أفضل صفقات الميركاتو الصيفي، كما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في مباريات فريقه ضد توتنهام ووست بروميتش وكريستال بالاس وبرايتون، وينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب بالبطولة الإنجليزية للشهر الماضي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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