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شاهد.. حديث عن "سرقة" في مواجهة أوروغواي وتشيلي

زاد غضب لاعبي تشيلي بعد رفض الحكم مراجعة ركلتي جزاء إحداهما من لمسة يد واضحة في الدقائق الأخيرة (رويترز)
زاد غضب لاعبي تشيلي بعد رفض الحكم مراجعة ركلتي جزاء إحداهما من لمسة يد واضحة في الدقائق الأخيرة (رويترز)
9/10/2020

صب لاعبو تشيلي غضبهم على الحكام والمسؤولين في اتحاد أميركا الجنوبية "الكونميبول"، بعد عدة قرارات ضدهم في الهزيمة 2-1 أمام أوروغواي، في افتتاح تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في مونتيفيديو أمس.

وافتتح لويس سواريز التسجيل لأوروغواي من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، احتسبها الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وفي تكرار للجدل المثار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم احتاج الحكم القادم من باراغواي إلى وقت طويل قبل أن يحتسب الركلة، بعدما ارتدت الكرة من جسد سيباستيان فيغاس لتصطدم بيده.

وأدرك أليكسيس سانشيز التعادل للفريق الضيف في بداية الشوط الثاني لكن البديل ماكسي غوميز انتزع فوزا غير مستحق لأوروغواي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وزاد غضب لاعبي تشيلي بعد رفض الحكم مراجعة ركلتي جزاء، إحداهما من لمسة يد واضحة في الدقائق الأخيرة.

وهدد اتحاد اللاعبين في تشيلي باحتجاج ضد اتحاد الكونميبول بسبب "الافتقار للمعايير الواضحة" في اتخاذ القرارات. وعبر لاعبون حاليون وسابقون عن غضبهم.

وكتب غاري ميديل -قائد المنتخب- الذي أبعدته الإصابة عن المباراة، في مواقع التواصل الاجتماعي "لن أقول أي شيء حتى لا أقع في المتاعب. لكن ما حدث كان فظيعا يا الكونميبول".

وقال إيفان زامورانو المهاجم السابق للمنتخب "إلى متى سنسمح بهذه السرقات في أميركا الجنوبية؟.. لصوص.. المباراة أهديت إلى أوروغواي".

 

المصدر : وكالات

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