يوم الفيفا.. المنتخب الفرنسي يستعرض قوته ويكتسح أوكرانيا بسباعية

استعرض منتخب فرنسا قوته في لقائه مع ضيفه الأوكراني واكتسحه 7-1، ضمن مباريات يوم الفيفا الودية الدولية الأربعاء، في إطار استعدادات المنتخبين لاستئناف بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الفرنسي (بطل كأس العالم 2018) بهدف مبكر لإدواردو كامافينغا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و34.

وجاء الهدف الرابع لفرنسا عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فيتالي مايكوليتكو مدافع منتخب أوكرانيا هدفا عكسيا في الدقيقة 39، في حين قلص زميله فيكتور تسيغانكوف الفارق بتسجيله هدفا لأوكرانيا في الدقيقة 53.

وسرعان ما عاد المنتخب الفرنسي لبسط سيطرته على اللقاء من جديد، بعدما أحرز كورينتين توليسو وكيليان مبابي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 65 و82، واختتم أنطوان غريزمان السباعية في الدقيقة 89.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه البرتغالي ثم مضيفه الكرواتي يومي 11 و14 من الشهر الحالي على الترتيب، ضمن المجموعة الثالثة بالقسم الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرتغالي صاحبة الصدارة وحامل لقب النسخة الأولى للبطولة.

في المقابل، تلعب أوكرانيا مع ضيفيها منتخبي ألمانيا وإسبانيا يومي 10 و13 من الشهر ذاته على الترتيب، ضمن المجموعة الرابعة للقسم الأول، التي تتصدرها إسبانيا.